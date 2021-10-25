إشارة إلى النتيجة.. فينيسيوس يرد على استفزاز جماهير برشلونة!

قدم البرازيلي فينيسيوس جونيور أداء مثاليًا خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام برشلونة، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "كامب نو".

ريال مدريد نجح في الخروج من معقل غريمه بالانتصار بهدفين مقابل هدف، ليزيد من معاناة "البلوجرانا" على صعيد النتائج في الدوري الإسباني خلال منافسات موسم 2021-2022.

جماهير برشلونة لم تكن راضية عن النتيجة بطبيعة الحال، ولا بتألق البرازيلي الشاب، لدرجة دفعتها إلى إهانته بشكل متواصل أثناء المباراة.

فينيسيوس أشعل الجبهة اليسرى لهجوم ريال مدريد، وجعل أوسكار مينجيزا وسيرجينو ديست يشعران بالمعاناة بسبب مراوغاته، حيث أكمل البرازيلي أربع مراوغات من أصل ثماني محاولات.

ويبدو أن البرازيلي لم يتوان عن الرد على جماهير برشلونة، وذلك أثناء خروجه من الملعب.

ماذا فعل فينيسيوس للرد على جماهير برشلونة؟

فينيسيوس اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 87 من زمن الكلاسيكو بسبب شعوره بآلام عضلية.

قناة "gol" الإسبانية كشفت أن فينيسيوس وأثناء خروجه من الملعب، تلقى إهانات من جماهير برشلونة.

لكن البرازيلي رد عبر الإشارة لهم إلى لوحة النتيجة، والتي كانت تعلن في وقت خروجه عن تقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

📸| When Vini got subbed off, he was receiving insults from Barça's fans and Vini answered them by pointing out the scoreboard. He also did the same against Inter at the San Siro. @SQuirante pic.twitter.com/sgGNCZNffo — Madrid Xtra. (@MadridXtra) October 25, 2021

ماذا قدم فينيسيوس مع ريال مدريد خلال موسم 2021-22؟

موسم 2021-22 يشهد حالة انفجار لموهبة البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد.

ولعب فينيسيوس 12 مباراة مع ريال مدريد في كافة المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل سبعة أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة، وذلك في إجمالي 920 دقيقة لعب.

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