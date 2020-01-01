إشادة من حساب "كأس العالم" بسلمان الفرج .. والهلال يرد

سلمان الفرج يمتلك قدرات مميزة

أشاد حساب كأس العالم بسلمان الفرج نجم الهلال السعودي، وأنه القائد القادم في صفوف الزعيم خلال المرحلة المقبلة وسيقدم مستويات مميزة.

سلمان الفرج يعد من الركائز الأساسية في فريق الهلال وأيضًا المنتخب السعودي، بعدما ظهر بشكل مميز في خط الوسط.

ونشر حساب كأس العالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إشادة وتقريرًا عن سلمان تحت عنوان "القائد الجديد لصقور السعودية".

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وجاءت الإشادة من حساب كأس العالم على النحو التالي: "يعتبر سلمان الفرج، حالة فريدة من نوعها في العصر الحديث للكرة السعودية".

وأضاف: "تعرفوا معنا عن قرب على لاعب الوسط المدافع الذي شارك مع الأخضر في روسيا 2018 وفاز مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019".

وأبرز الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإشادة حساب كأس العالم بنجم خط الوسط.