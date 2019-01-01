إسماعيل يوسف: الفوز علي بركان مهم لإنهاء حالة النحس الأفريقية للفريق

الزمالك يحل ضيفاً على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

يتمنى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فوز فريقه، في مباراة الليلة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفاً على نهضة بركان، مساء اليوم في الملعب البلدي لبركان، في ذهاب نهائي البطولة، في الثانية عشر من منتصف ليل القاهرة.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "ثالث مرة نتأهل للأدوار النهائية من البطولة، في السنوات الأخيرة، ولكن لازمنا سوء توفيق وخرجنا من صن داونز في نهائي دوري الأبطال، والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية، لذلك الفوز اليوم مهم".

وواصل: "نهضة بركان قدم مباريات رائعة في البطولة الأفريقية، أتمنى أن تكون مباراة كبيرة تليق باسم البلدين".

وتابع: "أشكر إدارة بركان، على حسن استقبالنا في ثالث زيارة للمغرب هذا الموسم، بعد اتحاد طنجة وحسنية أغادير".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن في حالة تركيز كبيرة، ولا بديل عن الفوز في مباراة اليوم".

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستكون يوم الأحد القادم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.