النتائج المباشرة
الانتقالات

إسلام سليماني يرغب في قطع إعارته بفنربخشه وكبار السعودية مهتمون به

التعليقات()
seskimphoto.com
الجزائري لا يعيش أفضل فتراته بتركيا وتطوله عديد الانتقادات

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

لا يرغب الجزائري إسلام سليماني؛ مهاجم فنربخشه التركي، في الاستمرار بالدوري التركي، خاصة بعدما لم يقدم المردود المنتظر منه.

الجزائري كان قد انضم للنادي التركي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة، على أن تنتهي إعارته في نهاية موسم 2018-2019.

سليماني: أعد جماهير فنربخشة بتقديم أفضل ما لدي

اختيارات المحررين

ووفقًا لعديد التقارير التركية والجزائرية والهولندية فإن سليماني أخبر مسؤولي فنربخشه أنه يرغب في فسخ عقد إعارته والرحيل في يناير المقبل.

موقع "fanatik" التركي نقل عن الصحفي اللبناني معتز شحادة أن عدد من الأندية الكبيرة في السعودية مهتمة بضم الجزائري صاحب الـ30 عامًا.

شارك إسلام سليماني الموسم الجاري مع فنربخشه في 14 مباراة بالدوري، لكنه لم يتمكن سوى من إحراز هدف وحيد، بجانب أنه في مختلف البطولات شارك في 20 مباراة، سجل أربعة أهداف فقط، مما جعله محل انتقادات العديد من وسائل الإعلام التركية.

الموضوع التالي:
جماهير نابولي تدعم كوليبالي قبل مواجهة بولونيا
الموضوع التالي:
ولفرهامبتون يصعق توتنهام ويوقف زحفه نحو صدارة البريميرليج
الموضوع التالي:
صراع تركي إسباني على ضم لورينتي
الموضوع التالي:
بريندان رودجرز يفسر خسارة سيلتيك أمام رينجرز بنحس الرقم 13
الموضوع التالي:
مونتشي: الحديث حول زانيولو أصبح أكثر من اللازم
إغلاق