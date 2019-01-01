إسقاط اتهام ميسي بالتهرب الضريبي

رغم تجاهل ميسي حضور جلسات التحقيق، القاضي قرر إسقاط التهمة

قرر قاضي التحقيقات إسقاط تهمة التهرب الضريبي على هداف برشلونة، ليونيل ميسي، وذلك فيما يتعلق بخرقه العقد الذي يسمح له بالإقامة في إسبانيا.

ميسي متهم بعدم دفع الضرائب المستحقة عليه فيما يتعلق بعمله في برشلونة خلال من 2009 حتى 2013.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ ميسي لم يكن يحضر جلسات التحقيق الأخيرة وتجاهل القضية بصورة كاملة.

وأوضحت أنّ القاضي قرر إسقاط التهمة وذلك بسبب أن ميسي كان قاصرًا وقت توقيع العقد مع برشلونة والأمر بالكامل يتحمله والده فقط.

💢 دي يونج يُمازح ليونيل ميسي. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/OaySuDhakO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

وبسبب غياب الأدلة الكافية التي تبرهن على تهرب البرغوث متعمدًا من الضرائب فلن يتم توجيه أي حكم أو إدانة لهداف برشلونة التاريخي.

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، دفع 20 مليون يورو للضرائب كان قد تهرب من سدادها في وقت سابق.