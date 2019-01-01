إسباني يقترب من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي

تجربة قوية للاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيين حكمًا أوروبيًا رئيسًا للجنة الحكام

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن الحكم الأوروبي الأقرب لتولي رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في الموسم الحالي.

وكان المسحل قد أعلن منذ أيام عن تولي حكم أوروبي رئاسة لجنة الحكام خلال الموسم الحالي، من أجل تطويرها بعد التجربة الناجحة في الموسم الماضي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، أن الإسباني فرناندو تريساكو هو الأقرب لرئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في الموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن تريساكو الذي تمتع بشهرة كبيرة في القارة الأوروبية، سيعتبر مكسب كبير للكرة السعودية في حالة توليه المنصب بالفعل.

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد استعان مؤخرًا بالإنجليزي جايكوب كولين لرئاسة لجنة الحكام منذ الشهر الماضي لتسيير أعمالها.

ويشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، منافسة قوية بين الأندية من أجل خطف لقب البطولة.