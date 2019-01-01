إسبانيول يُجبر أتليتكو مدريد على التفكير في ضحية جوارديولا

أفادت تقارير إسبانية، أن مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني أعطى مجلس الإدارة الضوء الأخضر، للدخول في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي مانشستر سيتي، من أجل الحصول على توقيع أحد المدافعين المرشحين لمغادرة مشروع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة "ماركا"، أن النادي المدريدي عرض على نظيره الإنجليزي حوالي 40 مليون يورو، وذلك للموافقة على إعادة المدافع الأرجنتيني نيكولا أوتامندي إلى الليجا، لكن هذه المرة عبر بوابة "واندا متروبوليتانو".

ويحتاج وصيف الليجا تدعيم خط دفاعه بدماء جديدة، بعد رحيل المخضرم دييجو جودين ولوكاس هيرنانديز، ومعهما كذلك خوانفران، هذا في الوقت الذي يبحث فيه مدافع فالنسيا السابق عن نادٍ يعطيه فرصة اللعب بصفة مستمرة، لرفضه البقاء مع السيتي، حيث يجلس كثيرًا على مقاعد البدلاء.

وعانى المدافع الأرجنتيني الأمرين مع الفيلسوف الكاتلوني على مدار الموسم المنقضي، بوضعه في المرتبة الرابعة في خيار قلب الدفاع بالنسبة لجوارديولا بعد القائد التاريخي فينسنت كومباني، جون ستونز وإيمريك لابورت، وهو ما دفعه للتفكير في مستقبله بعيدًا عن قلعة "الاتحاد".

وأرجعت الصحيفة المدريدية سبب تحول أنظار "التشولو" نحو أوتامندي، بعد فشل محاولة ضم الهدف الرئيس في قلب الدفاع ماريو هيرموسو، لإصرار إسبانيول على الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تقدر بنفس المبلغ المعروض على أوتامندي.

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وأشار التقرير إلى أن الأتليتي يرفض الانصياع لشرط النادي الكاتلوني، خاصة وأن عقد ابن أكاديمية ريال مدريد مع ناديه سينتهي بعد 12 شهرًا، وهو ما حّول أنظاره المسؤولين والمدرب الأرجنتيني تجاه مواطن الأخير، الطامح في إحياء مسيرته في مكان جديد الموسم المقبل.