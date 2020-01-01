إنريكي: اللعب بدون جمهور أكثر بؤساً من الرقص مع أختك

المدرب الإسباني لا يرحب بهذه الأجواء الحزينة

سخر لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، من فكرة اللعب خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور، مؤكداً أن الأمر يشبه قيام أحد الأشخاص بالرقص مع شقيقته.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي ضرب العديد من الرياضيين.

النشاط بدأ يعود من جديد، وبالتحديد في ألمانيا، التي أعلنت استئناف المسابقة من جديد ولكن بدون جمهور، في انتظار عودة باقي الدوريات بنفس الطريقة في شهر يونيو المقبل.

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إنريكي قال عن هذه الفكرة:"اللعب بدون جمهور أكثر حزناً من الرقص مع أختك، كرة القدم عبارة عن عمل مثل باقي الوظائف، وستساعد الجميع على قضاء الوقت أثناء فترة الإغلاق التام بسبب كورونا".

وأضاف:"إذا كنت لاعباً حتى الآن لحرصت على اللعب مرة أخرى في أسرع وقت ممكن بدون أي خوف".

وأما عن المدربين الملهمين له:"بكل تأكيد لويس فان جال كان أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم على الإطلاق، وبمرور الوقت أحببت العمل مع خافيير كليمنتي مدرب إسبانيا الأسبق، نظراً للأساليب المبتكرة التي انتهجها معنا".

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وتابع:" كنت أستمع تعليمات كليمنتي وأنفذها بشكل صارم، لذلك أود الحصول على الكثير من صفاته التدريبية عموماً".

وفي نهاية حديثه تطرق إنريكي لحبه للاعب التنس الشهير رافائيل نادال، رغم أن صاحب الـ33 سنة من مشجعي ريال مدريد.