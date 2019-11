نجم دينامو زغرب على رأس قائمة إسبانيا لمواجهة رومانيا ومالطا

أعلن روبرتو مورينو، مدرب إسبانيا، قائمة المنتخب لمواجهتي رومانيا ومالطا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020، والتي شهدت تواجد داني أولمو، لاعب دينامو زغرب.

وضمنت إسبانيا التأهل في الجولة الماضية بعد التعادل مع السويد بهدف لكل جانب، ورفعت رصيدها إلى 20 نقطة بصدارة المجموعة الخامسة.

ديشان: جريزمان يحتاج للوقت للانسجام مع برشلونة

وضم مورينو أولمو بعد تألقه اللافت مع فريقه الكرواتي، وسابق لفته للأنظار مع الفئات العمرية المختلفة للمنتخب الإسباني، وآخرها بأمم أوروبا للشباب الأخيرة.

وعاد للقائمة، والتي أعلنها مورينو بشكل مبتكر من متحف برادو، كلاً من ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، وباكو ألكاثير، رأس حربة بوروسيا دورتموند.

