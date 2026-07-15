إسبانيا تُتوج بلقب كأس العالم بعد مواجهة نارية أمام الأرجنتين.. وحلم التتويج يتحقق

في موقعة ختامية مليئة بالتشويق، نجح المنتخب الإسباني في الانقضاض على الكأس الذهبية عقب تجاوزه عقبة نظيره الأرجنتيني، ليتربع رسميًا على عرش كرة القدم العالمية ويحصد لقب كأس العالم FIFA 2026™.

شهدت المباراة، التي أُقيمت وسط أجواء حماسية، أداءً متقنًا من الفريقين، قبل أن يحسم المنتخب الإسباني اللقاء لصالحه بهدف فيران توريس في الوقت الإضافي الثاني مما أشعل فرحة الجماهير وأعلن رسميًا تتويجه باللقب.

أما المنتخب الأرجنتيني، فقد قدّم مستوى مشرّفًا، لكنه لم يفلح في تفادي الهزيمة بعد مشوار ملحمي في البطولة.

وبهذا الفوز، اعتلى المنتخب الإسباني منصة التتويج وأصبح بطلًا للعالم، تمامًا كحال آلاف المشجعين الذين باتوا على بُعد خطوة واحدة من الفوز بالجائزة الكبرى ضمن مسابقة Driven Quest.

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