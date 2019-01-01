إسبانيا تعتقل دفعة جديدة من المتورطين في فضيحة التلاعب بالنتائج

أسماء جديدة تنضم لقائمة المتورطين

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية، أن السلطات قامت باعتقال دفعة جديدة من اللاعبين ورؤساء الأندية والمسؤولين المتورطين في فضيحة محاولة التلاعب بنتائج المباريات في مختلف الدوريات الإسبانية.

واستفاق الشارع الإسباني على فاجعة في فصل الربيع الماضي، بعد التأكد من فضيحة التلاعب ببعض نتائج مباريات الليجا والدوريات الأقل الموسم الماضي.

وقامت السلطات بشن حملت اعتقالات، طالت أسماء معروفة على الساحة، مثل مهاجم خيتافي صامويل سايز، ومدافع ديبورتيفو لا كرونيا السابق إينيجو لوبيز، وأيضًا رئيس هويسكا السابق أوجستين لاساوسا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" نقلاً عن مصادر إسبانية، فإن الشرطة قامت باعتقال نفس المتهمين مرة أخرى، بالإضافة لأسماء جديدة، أبرزهم مدافع ريال سرقسطة بيتشو أتينزا، الذي انضم لقائمة المعتقلين صباح أمس الثلاثاء.

واعتقل كذلك المدير المالي لنادي هويسكا كارلوس لاجونا، كجزء من العملية التي تقوم بها وحدة الجرائم الاقتصادية والعنيفة التابعة للشرطة، في هذه الساعات، للتحقيق مع المتورطين الجدد والقدامى في الفضيحة.

وبدأت هذه الحملة مع أول ساعات يونيه الماضي، استجابة للشكوى المقدمة من قبل لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لمكتب النائب العام الإقليمي لمدينة هويسكا، للاشتباه في وجود نية مبيتة للتلاعب في نتيجة مباراة فريق المدينة أمام ناستيك، في واحدة من مباريات القسم الثاني لموسم 2017-2018.

وكان أول المتهمين في الفضيحة، لاعب ريال مدريد السابق راؤول برافو، حتى أن بعض المصادر زعمت أنه العقل المدبر للمجموعة التي تُدير لعبة المراهنات والتلاعب في النتائج، ويعاونه اللاعب السابق كارلوس أرندا.