إسبانيا تستدعي تراوري رغم تفضيله مالي

نجم الوولفز أعلن اختياراته

أعلن المنتخب الإسباني استدعاء مهاجم وولفرهامبتون أداما تراوري لصفوفه على الرغم من إبداء اللاعب رغبته تمثيل مالي.

وخرج تراوري قبل عدة أيام وأعلن اختيار تمثيل البلد الذي ينحدر منه، رغم أنه سبق ولعب للفئات العمرية للمنتخب الإسباني.

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وذكر الاتحاد الإسباني عبر حسابه على تويتر أن تراوري سيحل محل المصاب رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، بالقائمة.

وتعرض مورينو للإصابة في مباراة فالنسيا وجيرونا مساء الأحد، وخرص بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني بسبب إصابة في ظهره.

وتلعب إسبانيا مع مالطا ورومانيا في ختام مشاركتها في تصفيات أمم أوروبا 2020، والتي ضمن الفريق العبور لها من الجولة الماضية.