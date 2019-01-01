إريك تين هاج مدرب الموسم في هولندا

المدرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس يحصل على جائزة أفضل مدرب في الموسم في هولندا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام جائزة أفضل مدرب في الموسم بهولندا بعد المستويات التي قدمها فريقه.

جاء هذا عقب موسم مميز للغاية للفريق العاصمي حصل من خلاله على بطولة الدوري الهولندي عقب سباق قوي مع بي اس في آيندهوفن.

⚡️ “هذا اللقب من أجل آبي.. الدوري الـ34 في تاريخ أياكس”https://t.co/jjesFhS2Ix — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

واكن إريك تين هاج مرشحًا للحصول على الجائزة رفقة عدد كبير من مدربي الدوري الهولندي على رأسهم فان بوميل المدير الفني لبي اس في.

ويعد تين هاج واحدًا من أهم مدربي القارة الأوروبية في الموسم الجاري، حيث لفت أنظار كبار أوروبا في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم برشلونة.

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وانتشرت في الساعات الماضية تأكيدات على وجود رغبة من برشلونة في الحصول على خدمات تين هاج، رغم نفي الإدارة المتكرر وتأكيدهم على استمرار فالفيردي.

جدير بالذكر أن أياكس كان قد حصل على الثنائية المحلية هذا الموسم عقب أن فاز بنهائي الكأس قبل أسابيع وحسم الدوري.