إريكسن يبتعد عن ريال مدريد رغم اقتراب نهاية عقده

هل يرحل إريكسن إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع توتنهام؟

كشفت عدة مصادر صحفية أن صانع الألعاب الدولي الدنماركي ونجم نادي توتنهام كرستيان إريكسن لن ينتقل إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد إريكسن بنهاية الموسم الحالي، وعلى ما يبدو فإنه لن يتوصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق اللندني من أجل تجديد تعاقده معهم.

وبناء على ذلك، ظهرت العديد من الشائعات والتي تحدثت عن اقتراب صانع الألعاب الدنماركي من الانضمام إلى ريال مدريد مجانًا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولكن المصادر الصحفية في العاصمة الإنجليزية لندن تتحدث حول عدم قلق توتنهام من الرحيل المجاني لإريكسين خلال الصيف الماضي رغم عدم تجديد عقده حتى الآن.

وحسب المصادر الإنجليزية فإن حبل الصلة ما بين كرستيان إريكسن وبين ريال مدريد قد انقطع ولن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

ورغم ذلك، تبدو كل الاحتمالات مفتوحة سواء باستمرار إريكسن مع توتنهام أو برحيله إلى أحد الأندية الأخرى المهتمة بخدماته والتي يبدو أبرزها إنتر ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

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يذكر أن توتنهام يعيش وضعًا لا يحسد عليه خلال الموسم الحالي، الأمر الذي يهدد برحيل ماوريسيو بوتشيتينو وعدد من لاعبي الفريق بحلول الصيف المقبل.