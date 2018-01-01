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الدوري الإنجليزي الممتاز

إريكسن: نحاول الفوز بكل المباريات وليس الكريسماس فقط

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الدنماركي سعيد بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبر سعادته عقب تسجيله لهدف الفوز على بيرنلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

 

وقال إريكسن عقب المباراة:"كل مباراة ألعبها أريد إحداث تأثير بها، أن أسجل في الوقت بدل الضائع كان أكثر روعة".

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وأضاف:"أي هدف سواء كان الأول أو رقم 20 دائماً ما يكون هاماً ومن الجيد تسجيله".

وأوضح:"المباريات باتت معقدة وقريبة، نحاول الفوز بكل مباراة ليس فقط فترة الكريسماس. نحن في وضعية جيدة ولدينا الثقة لخوض أي مباراة".

ويحتل توتنهام المركز الثالث بـ39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر المؤقت مانشستر سيتي.

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