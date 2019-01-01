إريكسن: كنا نشاهد الكرة مثلنا مثل المتفرجين!

لاعب وسط توتنهام هوتسبر غير راضٍ على أداء فريقه بعد الخسارة من أياكس أمستردام

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر لاعب توتنهام هوتسبر كريستيان إريكسن عن إحباطه من الخسارة أمام ضيفه أياكس أمستردام بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الدنماركي في تصريحاته لقناة بي تي سبورت: " لقد قدمنا مباراة سيئة لم نكن في أفضل حالتنا، كنا نشاهد المباراة مثل المتفرجين خصوصًا في العشرين دقيقة الأولى".

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وأضاف:" الشوط الأول كان كارثيًا وكأننا لم نرغب في لعب المباراة، تحسن الأداء في الشوط الثاني، لكننا خسرنا".".

واختتم لاعب السبيرز حديثه قائلًا:" لا يمكن التحدث عن اللاعبين المصابين عندما تصل إلى نصف النهائي لا يهم من يلعب، المهم هو الفوز، نحتاج لبعض الحظ في أمستردام لكي نتأهل إلى النهائي".

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه الفائز من مواجهة برشلونة وليفربول.