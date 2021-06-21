"دعوا إريكسن وشأنه..القوة الذهنية هي أخطر سلاح"

تجربة مشابهة للأزمة التي مر بها كريستين إريكسن ليست بعيدة بل قريبة جدًا تقدم النصح للاعب الدنمارك

لن يشعر بما عانى منه الدنماركي كريستين إريكسن خلال أزمته الصحية الأخيرة أكثر من زميله السابق الهولندي دالي بليند الذي يلعب حاليا بجهاز منظم لضربات القلب.

وعانى إريكسن من أزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة بلاده أمام فنلندا في أولى مبارياتهما في بطولة يورو 2020.

وسقط كريستين دون حراك و"مات للحظات" وفقًا لما قاله طبيب منتخب الدنمارك قبل أن يتم إسعافه ويمكث في المستشفى لستة أيام ويغادرها بعدما خضع لجراحة ناجحة لتثبيت جهاز منظم لضربات القلب.

ويعتقد بليند لاعب أياكس أن زميله السابق في أياكس، إريكسين، قادر على العودة واللعب رغم ما مر به.

كيف استقبل بليند صور إريكسن؟

عانى بليند قبل سنتين من نفس أزمة إريكسن والآن يشارك رفقة منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 بمنظم لضربات القلب.

تحدث بليند عما حدث لكريستين وقال: "الصور التي كانت تأتي من كوبنهاجن لإريكسن وهو ملقى على أرض الملعب أثرت في كثيرًا".

وتابع لاعب أياكس "تلك الصور مألوفة لي كثيرًا، كانت حقيقية مرة أخرى وهو ما أثر في نفسي كثيرًا".

كيف تعافى بليند؟

وأسهب بليند في الحديث عن تجربته بعد صور إريكسن وقال: "كان علي تجاوز ذلك ذهنيًا قبل أن أخطط للعب في اليوم التالي مع هولندا في أولى مبارياتنا في البطولة".

ولعب بليند لمدة 64 دقيقة في أولى مباريات بلاده في البطولة التي فازت بها على أوكرانيا 3-2.

وحسمت هولندا تأهلها إلى الدور الثاني من البطولة وتختتم اليوم الأحد مبارياتها في المجموعة الثالثة بمواجهة مقدونيا الشمالية.

وواصل لاعب هولندا "استعدت كل الذكريات، فخور بنفسي لأني لعبت لكن ذلك كان صعبًا".

لقطة أخرى ستبقى راسخة في سجلات هذا اليورو 😔



دالي بليند وفي مشهد مؤثر انهار باكيًا ثم اعترف 😢



"لقد فكرت مليًا في عدم اللعب، إنني أقضى وقتًا صعبًا" pic.twitter.com/e4MxpgxPQu — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2021

ما نصيحة بليند لزميله إريكسن؟

ووجه بليند نصيحة لإريكسن "حينما حدث لي ذلك العالم كله أخبرني بأن مسيرتي انتهت ولن ألعب مجددًا. وانظروا أين أنا اليوم؛ أقول للجميع اتركوا إريكسن وشأنه".

وواصل اللاعب الهولندي "شعرت بأنني جاهز للعودة وشعرت براحة بمجرد حصولي على الضوء الأخضر من الأطباء والطاقم الطبي لأياكس".

وأضاف "لم يوجد مانعًا للعبي، قناعتك الذهنية هي الأهم، لم أكن خائفًا بل كنت سعيدًا للغاية لأنني عدت مجددًا لفريقي".

وختم بليند عن عودته إلى الملاعب "حينما يخبرك الأطباء بأنك جاهز للعودة تشعر فقط بضغط وإثارة اللعب وليس الخوف".

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