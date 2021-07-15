"إذا هبط النصر سيعود بطلًا بدون جمل"

النصر يقترح تطبيق نظام اللعب المالي النظيف

رد الكاتب الصحفي صالح الحناكي، على تعليق سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، بشان هبوط العالمي حال تطبيق اللعب المالي النظيف.

وكان الصرامي قد نشر تغريدة منذ يومين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول فيها: "طرح مقترح النصر بضرورة تطبيق نظام اللعب المالي النظيف على طاولة التصويت، مخالف لنظام الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تلزم كل نادي بتطبيقه، أو يكون عرضة لعقوبات مشددة تصل لتهبيطه للدرجة الأدنى أو إبعاده من المسابقات الكبرى ذات العوائد المالية الكبيرة".

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ومن جانبه رد الحناكي على الصرامي في تغريدة أخرى، جاء فيها: "على ذمة الصحيفة والمتحدث السابق، تطبيق اللعب المالي النظيف سيهبط بالنصر".

وتابع: "لو هبط هو قادر على العودة وتحقيق بطولة الدرجة الأولى، والصعود حتى بدون جمل".

يأتي ذلك بعدما طالب مسلي آل معمر رئيس النصر، بتطبيق قانون اللعب المالي النظيف المطبق في أوروبا، والخاص بتحديد حجم إنفاق الأندية، بناءً على حجم المداخيل والأرباح، مع ضرورة فتح سقف رواتب اللاعبين.

اقتراح رئيس النصر، لاق موافقة وتأييد من جانب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، والذي وافق على تحديد سقفًا لرواتب اللاعبين.