إذاعة: مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في متمرد باريس سان جيرمان

عادت وسائل الإعلام الفرنسية، للتكهن حول مستقبل أقوى وأبرز المرشحين لمغادرة باريس سان جيرمان في غضون أيام، بعد فشل كل محاولات الإدارة الباريسية لإقناعه بتمديد عقده، الذي سينتهي مع أول ساعات شهر يوليو المقبل.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو"، فإن المتمرد أدريان رابيو، لن يبقى في "حديقة الأمراء"، حتى بعد عودة المدير الرياضي المُقرب منه ليوناردو، وذلك عكس ما تردد في الساعات القليلة الماضية، عن احتمال تراجع صاحب الـ24 عامًا في رأيه بعد عودة المسؤول البرازيلي البارز.

وقالت الإذاعة، إن مانشستر يونايتد "لم يفقد الأمل في ضم الشاب الفرنسي"، إذ علمت من مصادرها الخاصة، أن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودورد، ينتظر فقط الوقت المناسب، أي بعد انفصال اللاعب عن ناديه بشكل رسمي، لإتمام الصفقة قبل أن الأندية الإيطالية والإسبانية التي تنتظره مثل اليونايتد لضمه بموجب قانون بوسمان.

هناك حُرّاس مرمى وهناك مانويل نوير 🙌



90% من الثقة بالنفس وقوة الشخصية وهدوء الأعصاب يمتكلهم بمفرده هذا الجدار الألماني الصلب 💪



لن ترى حارسًا كنوير، يخرج من مرماه، يستخلص الكرة من مهاجم الخصم ومن ثم يمرر بدقة ليبدأ هجمة جديدة 🤷‍♂️ pic.twitter.com/pZfmWm3aNF — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

وذكر المصدر، أن إدارة اليونايتد على أتم الاستعداد للموافقة على كافة شروطه المادية، كونه سيوفر على الخزينة ملايين طائلة، بسبب عقده المنتهي مع "إلبي إس جي"، وكذا لحاجة المدرب أوليه جونار سولشاير للاعب بنفس مواصفات رابيو، لتعويض رحيل الإسباني أندير هيريرا.

وعانى رابيو الأمرين في موسمه الأخير مع العملاق الباريسي، بسبب أزمة تجديد عقده، التي كلفته الابتعاد عن الملاعب والتدريبات الجماعية منذ ديسمبر الماضي، كنوع من أنواع العقوبة من قبل النادي، لإصراره على الرحيل بدون مقابل.