"تخلّص من صداع رحيل محرز": رسالة مدرب أرمينيا إلى بوسيتش .. ارفقها مع سبيرتسيان!

من أن غادر رياض محرز عن الأهلي، في الصيف، وسؤال الجماهير لا يتوقف: كيف نعوّض رحيله، خاصة وأن النجم الجزائري الذي لا نعلم وجهته المُقبلة حتى الآن، كان يُقدم الكثير من الحلول، من أجل الوصول إلى المرمى، حتى جاء الردّ من مدرب أرمينيا، وقائد بلاده إدوارد سبيرتسيان.

القائد الأرميني، صاحب الـ26 عامًا، قاد بلاده لانتصار على لاتفيا، بنتيجة (2-0)، في مستهل رحلته، في "المستوى الثالث" من دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

تألق وفوز، كان إدوارد سبيرتسيان بحاجة إليه، من أجل تداوي مرارة الهزيمة مع الأهلي، في نهائي كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، إلا أن هناك لمحة ربما تكون بمثابة رسالة من مدرب أرمينيا، يغيشي ميليكيان، الذي ثار جنونًا بثنائيته أمام لاتفيا، إلى مارينو بوسيتش.

الحل جاء مع سبيرتسيان

بعيدًا عن أداء أرمينيا الذي لن نتوقف عنده كثيرًا، فرغم سيطرته واستحواذه، إلا أن مفتاح الثنائية، كان الركلات الثابتة والحلول الفردية، إلا أن لقطة الهدف الأول الذي أحرز "المدافع" جورجي هاروتينيان، هي التي تستحوذ التوقف قليلًا.

الحديث هنا عن سبيرتساين، والذي استغلّ ركلة ركنية، وأرسل كرته إلى مدافع "بوشكاش أكاديميا"، الذي خرج مصابًا، فأودع رأسية في الشباك.

ربما ظُلم سبيرتسيان بلغة الإحصائيات، التي قالت إنه لم ينجح سوى بكرتين عرضيتين ناجحتين من أصل ثمانية، إلا أن ما حدث في أرض الميدان، يؤكد أن إدوارد يملك دقة كبيرة في إرسال الكرات الركنية إلى زملائه داخل المنطقة.

حل إحدى أزمات "رحيل محرز"

هذا التميز جاء في التوقيت المناسب، بالتزامن مع ما ذكره الناقد الرياضي عبد الله فلاته، قبل فترة التوقف، إن واحدة من أبرز أزمات الأهلي مع رحيل رياض محرز، أنه لم يسجل أي هدف من ركلة ركنية، خلال الموسم الحالي "2026-2027".

وبخلاف الأرقام التهديفية الرائعة التي كان يقدمها رياض محرز، سواءً على مستوى التسجيل أو الصناعة، فإن تواجده بجانب راية الركنية، كان كفيلًا لأن ينفض روجر إيبانيز الغبار عن مهارته التهديفية، بالتسجيل من الرأسيات، وكذلك ميريح ديميرال، أو إيفان توني.

هنا مربط الفرس، ربما على مارينو بوسيتش، أن يعتمد على تخصيص فقرة في التدريبات، لإحداث التناغم بينه وبين روجر إيبانيز وميريح ديميرال، خاصة وأن هذا السيناريو حدث في مباراة لاتفيا، فدقة تمريرات سبيرتسيان، إن تم استغلالها على النحو الأمثل، فبالإمكان القول إن إحدى عُقد "رحيل محرز" قد انفكّت عن الأهلي، بل واكتسب الراقي حلًا جديدًا مع بوسيتش، للوصول إلى المرمى.

ماذا قدم سبيرتسيان مع أرمينيا؟

ورغم أن ارتكازه في الميدان، كان عند الطرف الأيمن، إلا أن سبيرتسيان مارس دوره المعتاد في الربط بين الخطوط، والاختراق خلف الأظهرة، والتواجد داخل منطقة الجزاء.

سبيرتسيان الذي سجل 12 هدفًا دوليًا في 32 مباراة مع أرمينيا، لم يصنع تمريرة حاسمة، منذ يونيو 2024، حينما صنع في ودية ضد سلوفينيا، حيث تمثلت أدواره بعد ذلك في التهديف، إلا أنه أيضًا قدم "أربع" تمريرات مفتاحية لزملائه، وقدم 50 تمريرة قصيرة ناجحة من أصل 55، وأربع تمريرات طويلة صحيحة من ست محاولات.

ورغم فعاليته الكبيرة، بلمس الكرة "74" مرة، وركضه بالكرة مسافة 198.7 متر، إلا أن النقاط السلبية حول أدائه، تمثلت في فقدانه للكرة "14" مرة، فضلًا عن فشله في المراوغة (3 محاولات غير ناجحة)، وأيضًا معاناته في لعبة واحد ضد واحد، بكسب مواجهة واحدة من 6 التحامات.

ورغم ذلك، إلا أن صناعته للهدف ضد لاتفيا، ربما جاءت كحلّ يبني عليه الأهلي للمستقبل، من أجل إيجاد حل هجومي جديد، على الأقل في فترة ما بعد محرز.



