إدواردو يقترب من الرحيل عن الهلال.. وعرضين للبرازيلي

إدواردو يقترب من الرحيل عن الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي إدواردو مهاجم الهلال السعودي قد قرر الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك إدواردو في تعادل الهلال أمام الدحيل، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا حيث صعد الثنائي إلى دور الـ16.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن قد يتخذ قرار الرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة عن صفوف الهلال بعد تلقيه أكثر من عرض.

وأشارت الصحيفة أن إدواردو تلقى بالفعل عرضين الأول من الدوري الصيني دون الكشف عن النادي والأخر من شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويعد إدواردو من أبرز المحترفين في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة لما قدمه مع الهلال خلال السنوات الأخيرة وأصبح قائدًا للفريق.

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ويسعى الهلال في الموسم المقبل لتدعيم الفريق بقوة استعدادًا للبطولات ورغبة في التتويج بالألقاب بعد عدم نجاحهم في الحصول على أي بطولة الموسم الحالي.