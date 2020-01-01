ماروتا يتهم برشلونة بتراجع مستوى لاوتارو

لاوتارو مارتينيز في حاجة لذهن صافٍ...

أكد جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، أن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق يجب أن يجد الاستقرار أي عدم التفكير في الإشاعات لمساعدة النيراتزوري فيما تبقى من الموسم..



وارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني الذي انضم إلى إنتر قادمًا من راسينج، بالانتقال إلى صفوف برشلونة في نهاية موسم الإصابة بفيروس كورونا 2019-20.



وسجل مارتينيز 16 هدفًا قبل توقف الموسم بسبب فيروس كورونا، ولكن بعد عودة النشاط الرياضي ، سجل هدفًا وحيدًا في 6 مباريات، وأهدر ركلة جزاء ضد بولونيا بالأمس.



وقال ماروتا، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "عاملان يجب أخذهما بعين الاعتبار، أحدهما يتعلق بالمنافسة والآخر بسوق الانتقالات، حيث يعملان بشكل متزامن".

وتابع "إنتر ميلان لا يريد بيع لاعب شاب عمره 23 عامًا مثل لاوتارو، لكن هذا هو الوقت الذي تنتشر فيه الشائعات".

ماروتا: لاوتارو لا يريد مغادرة إنتر



وأضاف "رأينا لاوتارو اللاعب العظيم في النصف الأول من الموسم ، والذي لفت انتباه الأندية الكبرى ".



وأكمل "الآن على لاوتارو أن يجد راحة البال، ليضمن إنتر مستوى الأداء الذي ظهر به في النصف الأول من الموسم".



كما قال ماروتا إن إنتر يجب أن يكون صبورًا مع ضم كريستيان إريكسن في يناير ، الذي عانى من أجل الاستمرار منذ وصوله من توتنهام.



وأضاف المدير التنفيذي لإنتر : "انضم إريكسن في يناير ، ومن الواضح أنه يُعاني من مشاكل في الملعب، بسبب الغيابات، لكنه لاعب رائع ويمكنه تقديم المزيد، ويجب أن نتحلى بالصبر معه".



واختتم: "هناك 8 مباريات متبقية و24 نقطة للحصول عليها، وعانينا من 4 هزائم، أما الدوري الأوروبي سنحاول الفوز به، ولا نعرف كيف ستنافس الفرق الأخرى الآن، لكننا نلعب للفوز وهذا هو هدفنا الكبير".



يذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط خلف لاتسيو صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة فقط عن أتالانتا المتألق".