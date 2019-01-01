إدارة جوانجزو الصيني تبدأ خطوات إقالة كانافارو بـ"جلسة تذكيرية"

كتيبة الإيطالي ودعت دوري أبطال آسيا وتقترب من خسارة لقب الدوري الصيني

اقتربت مسيرة الأسطورة الإيطالية فابيو كانافارو؛ المدير الفني لجوانجزو إيفرجراند، من الانتهاء مع الفريق الصيني بعد أن استمرت قرابة العامين.

الإيطالي تولى المسؤولية الفنية لجوانجزو في نوفمبر عام 2017، ومن المفترض أن ينتهي عقده في نوفمبر 2022، إلا أن هذا يبدو صعبًا.

إدارة النادي الصيني استشعرت القلق عقب تعادل الفريق اليوم الأحد، أمام هينان جياني بنتيجة 2-2، في الجولة الـ27 من دوري السوبر الصيني، ليصبح الفارق بين جوانجزو (63 نقطة) ووصيفي الدوري شنجهاي وبكين جوان نقطة وحيدة، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية المنافسة.

ولم يحضر صاحب الـ46 عامًا المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مكتفيًا بقول "وداعًا" إلى وسائل الإعلام، مع وجود بعض التقارير التي تزعم إحداثه بعض الأضرار في غرف خلع الملابس، حيث بدى غاضبًا للغاية.

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وأصدر مجلس إدارة جوانجزو بيانًا رسميًا أوضح خلاله أنه تم تحويل كانافارو إلى ما يشبه جلسة تعريفية، لتذكيره من جديد بأهداف الفريق وثقافة النادي، لتكون بمثابة تحذير أخير قبل إقالته رسميًا.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة غدًا الإثنين في الساعة الثانية عشر ظهرًا، على أن يتولى المدرب الوطني زينج زي المسؤولية الفنية للفريق، طوال فترة عقد الجلسات مع كانافارو.

يذكر أن كتيبة الأسطورة الإيطالية ودعت مؤخرًا كذلك دوري أبطال آسيا من دور قبل النهائي بعدما تعادلت خارج أرضها أمام أوراوا ريدز الياباني بهدف لكل منهما، ثم خسرت بالصين بهدف وحيد، لتفشل في التأهل للنهائي.

وخلال عامين قاد بهم صاحب الـ46 عامًا جوانجزو، فاز الفريق في 51 مباراة، وتعادل في 14، وخسر 17 آخرين، وحقق معهم لقب دوري السوبر الصيني موسم 2017-2018.