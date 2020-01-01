إدارة برشلونة تحسم الأمر .. ميسي غير معروض للبيع

ميسي لن يرحل عن برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية موقف إدارة برشلونة الإسباني من بيع ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي في ظل اهتمام من مانشستر سيتي بضم اللاعب.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

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وسوف يخرج البرغوث خلال ساعات في بيان رسمي للإعلان عن كواليس قراره بالرحيل عن برشلونة بعد استمراره نحو 20 عامًا مع النادي الكتالوني.

وقال أشرف بن عياد، مراسل شبكة beIN الرياضية، فإنّ إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، قررت رفض أي عرض مقدم للتعاقد مع ميسي ولن يتم بيعه بأي صورة ممكنة.

🚨🚨🚨 علمت بي ان سبورتس من مصادر موثوقة داخل برشلونة ان رئيس النادي بارتوميو مصر تماما وبشكل نهائي على عدم بيع ليونيل ميسي بعد طلبه الرحيل عن النادي ، هنا قد تتغير القصة تماما — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) August 28, 2020

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنّ إدارة برشلونة تصر على أنّ المخرج الوحيد لميسي من النادي الكتالوني يكون بدفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 700 مليون يورو مما يعقد الأمور على اللاعب الأرجنتيني.

وعلم "جول" أنّ ميسي لا يرغب في التسبب في أزمات كبيرة قبل خروجه من صفوف برشلونة، ولذلك يرغب في عقد اجتماع مع الإدارة لإيجاد أسهل الطرق الممكنة للرحيل عن صفوف البلوجرانا بشكل ودي ودون الدخول في معارك قانونية.

وفي حال فشل ميسي في حسم الأمر، فإنّه لن يرحل في الصيف الجاري وعليه الانتظار لموسم كامل مع النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ مانشستر سيتي مستعد لدفع 100 مليون يورو بجانب بيرناردو سيلفا وجابرييل جيسوس وإيريك جارسيا.