إدارة الوحدة تُحضر مفاجأة سارة للجماهير قبل مواجهة النصر

لدعم اللاعبين في مهمتهم الصعبة في ملعب "الملك فهد"

استقبل عشاق نادي الوحدة الإماراتي أنباء سارة جدًا، بعد البيان الذي نشرته شركة الكرة بالنادي بخصوص التذاكر المجانية لحضور مباراة النصر في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وبحسب ما ذكره البيان، فإن التذاكر المجانية المخصصة لصدام حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي "ستكون متوافرة للجماهير الوحداوية عند البوابة المخصصة لهم قبل بداية المباراة بثلاث ساعات".

وتهدف شركة الكرة بالنادي الإماراتي، لجذب أكبر عدد من الجماهير والمواطنين الإماراتيين المقيمين في العاصمة السعودية، لتقديم الدعم الكامل للاعبين في مباراة الذهاب المقرر لها مساء الإثنين على ملعب "الملك فهد"، على أمل أن يخرج الفريق بنتيجة إيجابية قبل إياب ملعب "آل نهيان بنادي الوحيدة".

وبعيدًا عن التذاكر المجانية، فقد واصل فريق الكرة بنادي الوحدة تدريباته المسائية على ملعب "آل نهيان"، استعدادًا لمباراة العالمي، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أول أمس الأربعاء، بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 2-1 في مباراة ودية.

في الوقت ذاته، أشار المشرف على فريق الكرة عبد السلام جمعة، أن اللاعب عبدالله الكربي، من المفترض أن يعود للتدريبات في غضون 24 ساعة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

لكي تعرف تأثير الزمن والوقت على كل شيء 😅👇



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وأوضح كذلك نفس المسؤول أن الفريق سيختتم تدريباته غدًا السبت، وبعدها مباشرة سيطير إلى الرياض في طائرة خاصة، للتأقلم على الأجواء قبل 48 ساعة من المباراة.