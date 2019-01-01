إدارة الهلال تقترب من تجديد عقدي عبدالله المعيوف وعلي البليهي

إدارة نادي الهلال، نجحت في الوصول لاتفاق مع الحارس عبد الله المعيوف

أكدت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال عن اقتراب مسؤولي النادي من الاتفاق مع الثنائي عبد الله المعيوف وعلي البليهي، على تجديد عقديهما الاحترافي.

التقارير أكدت أن العرض الأزرق المقدم للاعبين هو ثلاث سنوات للأول، وسنتان للأخير، وسط تحفظ عن القيمة المالية للتجديد، حتى اتفاق الجانبين على كافة الأمور المتعلقة بذلك.

مصادر أخرى أكدت أن إدارة نادي الهلال، نجحت في الوصول لاتفاق مع الحارس عبد الله المعيوف، من أجل تمديد عقده، قبل نهايته بنهاية الموسم الحالي.

ويحق للحارس عبد الله المعيوف، التوقيع لأي فريق آخر، خلال شهر يناير المقبل، للانتقال له في صفقة انتقال حر، إلا أن الهلال متمسك باستمرار حارسه.

وأشارت صحفية "الرياض" السعودية، إلى أن الهلال اتفق مع المعيوف، على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة، ليتنهي عقده في صيف 2023.

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على الجانب الأخر، فأن التقارير قالت أن البليهي الذي أتم عامه الـ30 في نوفمبر الماضي أبلغ إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل رغبته الكبيرة في البقاء ضمن صفوفه لكن مقابل التقدير المالي المناسب لأدائه ومردوده مع الفريق مؤخرًا، خاصة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية وكذلك مع المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2018 في روسيا.

إدارة الهلال ستعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، لمناقشة عقود بعض اللاعبين المحليين والأجانب.