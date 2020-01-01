إدارة الهلال تسبق الجميع في التعاقد على ملعب جامعة الملك سعود

إدارة نادي الهلال تُخطط للدخول في المنافسة على استثمار ملعب جامعة الملك سعود بشكل مباشر

أكدت تقارير صحفية محلية أن إدارة نادي الهلال تُخطط للدخول في المنافسة على استثمار ملعب جامعة الملك سعود بشكل مباشر، دون وسطاء عبر شركة النادي الاستثمارية.

وترغب إدارة الزعيم في الحصول على جميع الامتيازات والإيرادات المالية العائدة من استثماره، كالدخل المالي من الحضور الجماهيري، وتأجير نقاط البيع في محيطه، إضافة إلى تأجيره إلى جهات أخرى ترغب في استخدامه لإقامة الفعاليات والمناسبات.

وكانت إدارة جامعة الملك سعود قد أعلنت رغبتها في طرح ملعبها للاستئجار أو الاستثمار خلال الفترة المُقبلة مع اقتراب نهاية عقدها مع نادي الهلال.

المزيد من الفرق

الهلال لديه ميزة إضافية وهي امتلاك شركة استثمارية ذات صفة اعتبارية يحق لها المنافسة على الفرص الاستثمارية دون الحاجة إلى شركة وسيطة، بخلاف بقية الأندية.

وكانت شركة "صلة" الراعية لنادي الهلال قد حصلت على حق استثمار الملعب عام 2017، تنتهي خلال أسابيع.

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ويخوض الزعيم مبارياته خلال المواسم الأخيرة على ملعب جامعة الملك سعود الذي تتسع مدرجاته لـ 25 ألف متفرج، وقدمت جماهير الزعيم فيه لوحات فنية رائعة خلال المواسم الأخيرة.