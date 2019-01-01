إدارة الهلال تدخل سباق التعاقد مع هارون كمارا

العرض الهلالي يعتبر الأقل ماديًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية دخول إدارة الهلال في سباق التعاقد مع المهاجم الشاب هارون كمارا لاعب نادي القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن أحد الهلاليين الداعمين بدأ تحركات جادة من جانبه نحو إدارة نادي القادسية، وأبلغ رئيس القادسية بالرغبة في ضم اللاعب.

وأوضحت التقارير أن العرض الهلالي يعتبر الأقل ماديًا، لكنه يشمل على إعارة لاعبين من صفوف الزعيم إلى القادسية.

مصادر "الشرق الأوسط" قالت أن من الأسماء المطروحة لاعب المواليد أحمد أشرف في حال تم التوقيع مع كمارا بكون النظام يسمح فقط بتسجيل لاعب مواليد واحد فقط حسب التعديلات الجديدة التي أقرها اتحاد الكرة السعودي.

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يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 7 لاعبين، مع لاعب من مواليد المملكة.