إدارة الهلال تتمسك بشكوى النادي ضد مشاركة عبد الله العويشير ومحمد القرني
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أكدت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي الهلال السعودي تمسك إدارة الزعيم بحق النادي في احتجاجهم ضد مشاركة لاعبي أحد والوحدة، الحارس عبد الله العويشير ومحمد القرني.
وقالت التقارير أن إدارة الهلال سترفع الأمر إلى مركز التحكيم الرياضي من أجل حسم هذه الشكوى.
وأضافت التقارير أن شكوى إدارة النادي متضمنة استئناس الهلاليين برأي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أيد مطالبات الزعيم.
نادي #الاتفاق يواصل تدريباته المسائية 👌— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019
💡 جدير بالذكر أن الاستحقاق القادم لنادي @Ettifaq سيكون أمام #الهلال يوم 11/5في إطار بطولة @SPL
( 📸 : @Ettifaq ) pic.twitter.com/qiUH5Ds9H1
وأكدت تقارير مقربة من الأزرق أنهم واثقون من أن مركز التحكيم الرياضي سيعيد للهلاليين حقهم، من قبل لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد رفضت شكوى نادي الهلال والاستئناف الذي تم تقديمه بسبب عدم قانونية مشاركة الثنائي أمام الفريق.