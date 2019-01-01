إدارة الهلال تتمسك بشكوى النادي ضد مشاركة عبد الله العويشير ومحمد القرني

إدارة الهلال سترفع الأمر إلى مركز التحكيم الرياضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي الهلال السعودي تمسك إدارة الزعيم بحق النادي في احتجاجهم ضد مشاركة لاعبي أحد والوحدة، الحارس عبد الله العويشير ومحمد القرني.

وقالت التقارير أن إدارة الهلال سترفع الأمر إلى مركز التحكيم الرياضي من أجل حسم هذه الشكوى.

وأضافت التقارير أن شكوى إدارة النادي متضمنة استئناس الهلاليين برأي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أيد مطالبات الزعيم.

وأكدت تقارير مقربة من الأزرق أنهم واثقون من أن مركز التحكيم الرياضي سيعيد للهلاليين حقهم، من قبل لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد رفضت شكوى نادي الهلال والاستئناف الذي تم تقديمه بسبب عدم قانونية مشاركة الثنائي أمام الفريق.