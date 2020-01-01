إدارة الهلال تتخذ القرار النهائي بشأن المحترفين وتحارب لتجديد المحليين

الأمر أصبح وشيكًا للغاية..

استقرت إدارة الهلال على عدم تجديد عقد كارلوس إدواردو ورحيله في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بينما بات النادي على وشك تجديد تعاقد بافيتيمبي جوميس.

صحيفة "الوطن" أكدت في تقرير لها أن إدارة الموج الأزرق قد قررت الإبقاء على الثلاثي جوستافو كويلار وكاريلو وجانج هيونج سو وسيباستيان جيوفينكو، مع تمديد عقد جوميس لعام واحد فقط.

فيما أتى القرار بأن تنتهي رحلة البرازيلي إدواردو في ملعب جامعة الملك سعود بعد سنوات طويلة مع الهلال، في الوقت الذي سيتم فيه إعارة عمر خريبين مع انفتاح الإدارة على بيعه أيضًا.

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كما يُشكل تجديد عقود الرباعي ياسر الشهراني وعبد الله عطيف وناصر الدوسري وسلمان الفرج أولوية بالنسبة للإدارة حاليًا، رغم أن عقودهم جميعًا تنتهي في صيف 2021.

لكن الخوف يملأ إدارة الزعيم بأن تقوم الأندية المنافسة داخل السعودية بمحاولة الظفر بأحدهم لا سيما وأنهم من الأعمدة الرئيسية في كتيبة رازفان لوتشيسكو، لذا فالتخطيط هو تجديد التعاقد معهم في أقرب فرصة ممكنة.

وأخيرًا، فإن النية أيضًا هي إعادة صالح الشهري مجددًا لارتداء القميص الأزرق في الموسم المقبل بعد إعارته هذا الموسم للرائد وفي أعقاب التألق اللافت للنظر له ما يجعله تدعيمًا مميزًا لخط الهجوم الهلالي.

يذكر أن الهلال يتفاوض مع عدد من اللاعبين الأجانب المميزين للغاية وعلى رأسهم المغربي يونس بلهندة، كما ارتبط اسمه باللاعب البرازيلي تاليسكا، فيما أحبط فالكاو كل الجهود لضمه بتأكيده استمراره في تركيا.