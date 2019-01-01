إدارة الهلال تُبقي على جيسوس حتى نهاية الموسم

تحدثت عن إمكانية رحيل جيسوس عن فريقه خلال الفترة المقبلة، والعودة مُجدداً إلى البرتغال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي أن المدير الفني البرتغالي جيسوس مستمر مع فريق الهلال حتى نهاية الموسم.

العديد من الأنباء كانت قد تحدثت عن إمكانية رحيل جيسوس عن فريقه خلال الفترة المقبلة، والعودة مُجدداً إلى البرتغال.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فأنه لا توجد نية لدى الإدارة الهلالية باستبعاد المدرب وأن مستقبله مع الهلال سيتحدد في نهاية الموسم. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

على صعيد أخر، بدأت الأمير محمد بن فيصل في التحرك من أجل أنهاء المفاوضات الدائرة مع أكثر من وسيط لحسم صفقات الشتاء للفريق.

📃 عموري ينهي المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي

نفتقدك كثيرًا في الملاعب يا @Amoory10

( 📸@Alhilal_FC ) pic.twitter.com/78AzZceKaU — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 3, 2019

وتسعى إدارة الزعيم إلى عقد العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل مواصلة مشوار المنافسة محلياً، والتجهيز للبطولة القارية.