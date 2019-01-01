إدارة الاتحاد تطلب منح الغامدي فرصة أخرى

هل يعود الغامدي إلى التدريبات الجماعية للاتحاد؟

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طلبت إدارة اتحاد جدة السعودي منح عبدالرحمن الغامدي، لاعب الفريق، فرصة أخرى والعودة إلى التدريبات الجماعية.

الغامدي كان أحد المرشحين للخروج من النمور في سوق الانتقالات الصيفية ولذلك يتدرب منفردًا في الصالة الرياضية ولا يتواجد مع الفريق.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن الإدارة برئاسة أنمار الحائلي ترغب في إقناع خوسيه سييرا، مدرب الاتحاد، بمنح اللاعب فرصة أخرى ودخوله حساباته.

وأوضحت أنّ اللاعب قد ينضم إلى التدريبات الجماعية ولكن من المستبعد المشاركة بانتظام في ظل وجود لاعبين بنفس مركزه وفي مستويات جيدة مثل رومارينيو وهارون كمارا وبريجوفيتش.

ولم ينجح العميد في بيع اللاعب الصاعد إلى الفريق الأول في 2011 بعد عدم تلقي العرض المناسب.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد سيواجه نظيره ضمك في الجوالة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم 13 سبتمبر المقبل بعد العودة من التوقف الدولي.