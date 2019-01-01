إدارة الاتحاد تشتري تذاكر مباراة الفتح وتوزعها مجانًا على الجماهير

الاتحاد يلتقي بالفتح ضمن مباريات الجولة الـ29 من جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي تحفيز الجماهير لحضور مباراة الفريق اليوم أمام نادي الفتح والتي تُقام بعد ساعات، والتي تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

الاتحاد يلتقي بالفتح ضمن مباريات الجولة الـ29 من جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت إدارة الاتحاد شراء كامل تذاكر المباراة للجماهير من أجل الحضور مجاناً ودعم الفريق من الملعب.

حساب الاتحاد غرد عبر تويتر : "قام مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي بشراء كامل التذاكر المتبقية من مباراة اليوم التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق الفتح للدرجة الموحدة وتوزيعها على الجماهير مجاناً في منافذ التوزيع في شباك (4) و (5) في ملعب الجوهرة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم"

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يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الـ11 في ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الفتح في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

قام مجلس إدارة نادي الإتحاد السعودي بشراء كامل التذاكر المتبقية من مباراة اليوم التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق الفتح للدرجة الموحدة وتوزيعها على الجماهير مجاناً في منافذ التوزيع في شباك (4) و (5) في ملعب الجوهرة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.#ForeverAFighter — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 11, 2019