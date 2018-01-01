إدارة الاتحاد تستهدف التعاقد مع إيفرتون ريبيرو

يمتلك اللاعب تجربة سابقة في الشرق الأوسط، وبالتحديد مع النادي الأهلي الإماراتي ومن ثم عاد الى الدوري البرازيلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية محلية عن دخول إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع اللاعب البرازيلي إيفرتون ريبيرو لاعب فلامينجو البرازيلي.

ويمتلك اللاعب تجربة سابقة في الشرق الأوسط، وبالتحديد مع النادي الأهلي الإماراتي ومن ثم عاد الى الدوري البرازيلي.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب البرازيلي 7 ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، ومن المنتظر أن تصل قيمة العرض الاتحادي إلى ما يُقرب من هذه القيمة. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

وتتحرك إدارة العميد حالياً بكل قوة من أجل ضم بعض اللاعبين الأجانب خلال الميركاتو الشتوي، وذلك من أجل تعديل المسار.

⭕️ المستشار تركي آل الشيخ يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي. pic.twitter.com/1AztEL9AtN — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 27, 2018

من جهة أخرى وقعت الإدارة على مخالصة مالية مع الظهير الأيسر البرازيلي كارلیتو، لتنتهي علاقته رسميًا مع النادي.