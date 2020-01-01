إدارة الاتحاد تدفع رواتب بريجوفيتش وجوناس خوفًا من الرحيل مجانًا

مازال عقد بريجوفيتش مستمرًا مع العميد، حيث تبقى فيه 3 مواسم

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن نوايا الإدارة تجاه الثنائي ألكسندر بريجوفيتش والبرازيلي جوناس واللذان خرجا من قائمة الفريق يناير الماضي.

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن إدارة نادي الاتحاد ستواصل تسليم رواتب الثنائي الأجنبي الصربي بريجوفيتش، والبرازيلي جوناس حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة أن إدارة العميد توصلت إلى هذا القرار بالاتفاق مع كلا اللاعبين عقب استبعادهما من قائمة الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، التي تتطلب قيد 7 لاعبين أجانب فقط.

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وخرج الثنائي من قائمة اهتمامات الإدارة الفنية للفريق في يناير الماضي، وذلك بقرار من المدير الفني الهولندي تين كات والذي تمت اقالته من قيادة الفريق.

ومازال عقد بريجوفيتش مستمرًا مع العميد، حيث تبقى فيه 3 مواسم، فيما تبقى في عقد جوناس موسم رياضي واحد فقط.

وترغب إدارة الاتحاد بهذا الموقف في الحافظ على بطاقتي المحترفين الأجنبيين، وفي حال وجود أي عروض احترافية للثنائي يتم التخاطب مع نادي الاتحاد.

ولم يُقدم الثنائي ما يشفع له للبقاء داخل جدران العميد الاتحادي، على الرغم من الحصول على الفرصة كاملة وخاصة المهاجم الصربي بريجوفيتش.

من جانب آخر، سلمت إدارة النادي مبلغ 6 ملايين ريال لمهاجم الفريق السابق التونسي أحمد العكايشي مقابل إغلاق ملف قضيته ضد العميد. وتسعى الإدارة الحالية لإنهاء القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين الأجانب والمدربين خلال المرحلة القادمة.