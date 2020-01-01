إدارة الاتحاد تتلقى صفعة جديدة من الفيفا بسبب الكرواتي بيليتش

إدارة النادي ستُقدم استئناف على قرار الفيفا، في محاولة لإنقاذ الفريق من هذه الأزمة الجديدة

تلقت إدارة نادي الاتحاد السعودي صدمة جديدة بعدما تلقت خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يُلزم النادي بدفع باقي مستحقات المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن إدارة العميد تلقت خطابًا من الفيفا، بضرورة دفع 56 مليون ريال سعودي للمدرب الفني الكرواتي، وذلك خلال 30 يومًا.

وكان مدرب الاتحاد السابق بيليتش قد قدم شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على مستحقته بعد فسخ التعاقد معه من قبل إدارة النادي.

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وقالت الصحيفة أن إدارة النادي ستُقدم استئناف على قرار الفيفا، في محاولة لإنقاذ الفريق من هذه الأزمة الجديدة.

الصحيفة أكدت أن قرار الفيفا لا يضم أي عقوبات على النادي حاليًا في حالة عدم السداد، لأن اللوائح لخاصة بالمدربين تختلف عن لوائح المدربين.

وأكدت أن المدير الفني الكرواتي قد يلجأ إلى رفع شكوى جديدة إلى لجنة الانضباط، ومحاولة الحصول على باقي مستحقاته.

ولم يبق الكرواتي بيليتش مدرب الاتحاد المقال سوى 128 يوماً، حضر في بدايتها و"العميد" في المركز الأخير ورفعه مرتبة واحدة، قبل أن يقال ويترك منصبه للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

ولعب الاتحاد مع المدرب الكرواتي 16 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جمع خلالها 14 نقطة من 3 انتصارات وخمس تعادلات مقابل ثماني خسائر.