إدارة الاتحاد تتفق مع كاريلي على حل أزمة الهجوم في الميركاتو

يُعاني العميد بشكل واضح في الخط الأمامي

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد، وضع الإدارة وضع عددًا من الملفات المتعلقة بعدد من اللاعبين في مركزي الهجوم ووسط الميدان لمناقشتها مع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فأن إدارة الاتحاد تنوي استقطاب مهاجم قادر على صناعة الفارق مع الفريق في حال قرار المدرب كاريلي عدم الاستفادة من المهاجم ويلفريد بوني.

ويُعاني العميد بشكل واضح في الخط الأمامي، حيث تعاقد مع العديد من الهاجمين سواء محليين أو أجانب ولم يُقدم أحد نفسه بشكل مقنع.

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المركز الآخر المستهدف هو وسط الميدان، حيث من المنتظر أن تبحث الإدارة مع الجهاز الفني الذي قال عنه إنه يعكف على وضع برنامج شامل يشتمل على خطتين قصيرة وطويلة الأمد ووفقاً لجميع الاحتمالات.

وعقدت إدارة الاتحاد مع المدرب كاريلي خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات عن بعد لمناقشة استراتيجية التعامل مع المرحلة المقبلة سواء استمر تعليق النشاط الرياضي لفترة أطول أو عودة الاستئناف الأنشطة الرياضية، إلى جانب متابعتها للاعبي الفريق ومدى التزامهم بأداء التدريبات اليومية في منازلهم.

يُذكر أن نادي الاتحاد يُعاني من شبح الهبوط الموسم الحالي، حيث يتواجد في المركز الـ 13 بترتيب الدوري السعودي للمحترفين.