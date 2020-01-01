إدارة الاتحاد تُبلغ كاريلي بالمفاضلة بين ثنائي هجومي قبل الميركاتو الصيفي

كانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت مع بوني قبل شهرين على أن تكون فترة الانتقالات الشتوية

منحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي، المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي حرية تحديد مصير المحترف الإيفواري ويلفريد بوني.

وبحسب صحيفة "مكة" فأن النادي أبلغ المدير الفني بالمفاضلة بين الثنائي بوني والصربي ألكسندر بيزيتش، من أجل الاختيار بينهما.

ومن المنتظر أن يعود الصربي بيزيتش إلى صفوف الاتحاد بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي اف سي سول الكوري الجنوبي حتى نهاية الموسم الحالي.

المزيد من الفرق

على الجانب الأخر، ينتهي عقد اللاعب الإيفواري مع العميد بنهاية الموسم الرياضي الحالي الذي أوقفت جميع أنشطته من قبل وزارة الرياضة لفرض إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت مع بوني قبل شهرين على أن تكون فترة الانتقالات الشتوية وما بعدها حتى نهاية الموسم فترة تقييم لما يقدمه.

إعلامي نصراوي : جوميس مهاجم الهلال مُصاب بالصرع وتحدث له تشنجات

كما من المنتظر أن يقوم كاريلي بتحديد الأسماء التي ينوي الاستغناء عنها، بشكل مبدئي، وخيارات المدن التي يرغب باستضافة المعسكر بها، ليتسنى للإدارة العمل وفقها، والتركيز على وضع الخيارات كأول الأهداف للسعي لتلبيتها.