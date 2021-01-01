إدارة الأهلي تدرس فرض عقوبات على السومة والعويس بسبب التصريحات النارية

بعد تصريحات العويس والسومة المثيرة

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، لتوقيع عقوبات ضد ثنائي الفريق محمد العويس والسوري عمر السومة، على خلفية التصريحات التي أطلقوها عقب الخسارة من الشباب.

الأهلي تلقى الخسارة من الشباب بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين يوم الإثنين الماضي.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن هناك توجه لإدارة الأهلي، لفرض عقوبات داخلية على عدد من لاعبي الفريق، بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري.

واضافت الصحيفة أن هناك اجتماعًا ستقوم إدارة الأهلي بعقده مع الثنائي السومة والعويس، بجانب اجتماع موسع مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، قبل اتخاذ القرار النهائي.

وهناك تحركات أهلاوية من أجل إنهاء الأزمة، وذلك بتقديم اللاعبين اعتذارهما لإدارة الأهلي، وفتح صفحة جديدة وبذل قصارى الجهد من أجل إسعاد الجماهير الأهلاوية.

السومة والعويس أطقا تصريحات عقب خسارة الشباب، بها تلميح بأن الإدارة هي المسؤولة عن ما يحدث للفريق، حيث قال اللاعب السوري عبر قناة الرياضية السعودية: "لن أقدم أعذار لأن الدوري له مهر، واللاعبين والجهاز الفني قدموا كل ما لديهم، ولكن الدوري يذهب لمن يستحقه، ونحن الآن لا نستحقه، ولكني أردت توضيح الأمور للجماهير".