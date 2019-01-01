إدارة اتخذت قرار إقالة إيمري منذ يوم الأحد الماضي

الكشف عن كواليس إقالة إيمري من تدريب أرسنال

كشفت تقارير صحفية، إلى أن إدارة أرسنال اتخذت قرار إقالة أوناي إيمري مدرب الفريق منذ عدة أيام.

وأعلنت إدارة الفريق اللندني، صباح اليوم إقالة المدرب الإسباني، بسبب سوء النتائج، والتي كان آخرها الخسارة من فرانكفورت مساء أمس في الدوري الأوروبي.

لاعب أرسنال يعتذر لإيمري عن الإقالة

وعقب تعادل أرسنال مع ساوثامبتون يوم السبت الماضي، بهدفين لكل فريق في الدوري الإنجليزي، اجتمعت إدارة النادي في الولايات المتحدة واتخذت قرار إقالة المدرب.

وعند عودة الإدارة إلى لندن لم تخبر المدير الفني بالقرار، إلا صباح اليوم بعد 12 ساعة من الهزيمة أمام الفريق الألماني.

صباح اليوم وصل إيمري إلى مقر النادي، لخوض المران قبل مباراة الأحد أمام نوريتش سيتي، ليخبره سانليهي بالقرار، ثم تجتمع الإدارة مع الفريق الأول وتخبرهم بإجراء تغييرات في الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يقود ليونبيرج الفريق بشكل مؤقت خلال الفترة القادم، ليجتمع المدرب السويدي بعد ذلك بلاعبي الفريق ويحدثهم عن الفترة القادمة.

واجتمع بعض اللاعبين مع إيمري، ليودعوه وأكدت التقارير أن المدرب الإسباني تقبل قرار الإدارة بصدر رحب.

جدير بالذكر أن أرسنال سيلعب، أمام نوريتش سيتي عصر الأحد في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.