إخفاق ستيرلينج وغياب أجويرو .. هل حان الوقت لتجديد هجوم مانشستر سيتي؟

فرق متوسطة تتفوق على سيتي في تسجيل الأهداف هذا الموسم

الصفة الأبرز التي اعتدنا عليها مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، هي القوة الهجومية التي يتمتع بها الفريق الإنجليزي على مدار السنوات الماضية.

سيتي كان مرعبًا في الماضي، نظرًا للقدرة التهديفية المميزة للفريق بفضل القدرات الفردية والجماعية له مع المدرب الإسباني.

الأمور مختلفة تمامًا هذا الموسم، سواء بالأرقام أو الأداء، مانشستر سيتي لا يعاني فقط من الناحية الدفاعية، ولكن هجومه تأثر بشكل كبير.

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جوارديولا قرر التعاقد مع النجم الشاب فيران توريس لتعويض رحيل ليروي ساني، كما منح رياض محرز المزيد من الفرص، لكن الفاعلية الهجومية في هبوط مستمر.

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الفريق يحتل المركز العاشر بجدول البريميرليج بـ12 نقطة من 7 مباريات، سجل 10 أهداف فقط، وهو ما يعني أن هجومه أضعف من كريستال بالاس وإيفرتون وأستون فيلا وساوثامبتون وليدز يونايتد وبرايتون.

غياب أجويرو

إصابات أجويرو أصبحت صداعًا في رأس جوارديولا، بسبب تكرارها بشكل مستمر في كل موسم، مما يؤدي إلى فقدان الفريق الكثير من قدرته الهجومية.

المهاجم الأرجنتيني غاب 130 يومًا عن الفريق منذ 23 يونيو الماضي، بسبب إصابتين مختلفتين في الركبة، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة الإنذار الواضح لجوارديولا.

ربما يظهر جابرييل جيسوس لإنقاذ الفريق في بعض المباريات، وكان آخرها ضد ليفربول، لكنه ليس كافيًا لفريق بحجم مانشستر سيتي يدخل كل موسم للمنافسة على جميع البطولات.

المؤشرات الحالية تؤكد حاجة سيتي للدخول بقوة في سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، حيث سبق أن حاول النادي ضمه الصيف الماضي لكن النادي الإيطالي تمسك بلاعبه.

أجويرو عقده ينتهي مع سيتي الصيف القادم، والشكوك أصبحت منطقية الآن حول إمكانية رحيل صاحب الـ32 سنة، لتبدأ رحلة البحث عن بديل.

إخفاق محرز

النجم الجزائري حصل على فرصته بشكل أكبر هذا الموسم، بعد رحيل ساني، لكنه لم يستغلها بالشكل المطلوب حتى الآن.

محرز شارك في 10 مباريات مع سيتي بكل البطولات، ولم يسجل سوى مرة واحدة ونفس الأمر بالنسبة لصناعة الأهداف.

اللاعب كان فعالًا بشكل أكبر مع سيتي الموسم الماضي عندما كان يلعب كبديل، لكن فاعليته انخفضت بصورة ملحوظة هذا الموسم.

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الموسم الحالي يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لمحرز، حيث من غير المتوقع أن يستمر مع الفريق إذا لم يثبت نفسه بقوة، وعدم ظهوره أمام ليفربول الأحد الماضي ودخول فيران توريس بدلًا منه يعتبر بمثابة الخطوة التي تنذر بعودته مرة أخرى لدكة البدلاء.

برناردو سيلفا يمكنه اللعب كجناح أيمن في بعض الأحيان، لكن انخفاض معدله في صناعة وتسجيل الأهداف، يجبر جوارديولا على دخول السوق لتدعيم هذا المركز.

إنهيار ستيرلينج

رغم تسجيل الدولي الإنجليزي 5 أهداف وصناعته 4 في 12 مباراة هذا الموسم، إلا أن مستواه تسبب في ظهور العديد من علامات الاستفهام.

ستيرلينج بعدما كان من أكثر اللاعبين حسمًا، أصبح يتخصص في إهدار الفرصة السهلة، حيث فشل في استغلال فرصة سانحة كانت كفيلة بمنح سيتي الفوز أمام ليفربول السبت الماضي بالدوري الإنجليزي.

الفرصة ليست الأولى هذا الموسم، حيث أثارت قرارات صاحب الـ25 سنة أمام المرمى تساؤلات جميع المتابعين هذا الموسم.

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اللاعب مازال يجيد المراوغة والمرور من اللاعبين، لكنه عيوبه القديمة ظهرت مرة أخرى، حيث أصبح لا يتقن اللمسة الأخيرة في مناطق الخطورة حول أو داخل منطقة جزاء الخصم.

رعونة ستيرلينج تجعل جوارديولا مجبرًا على إيجاد الحلول، سواء كانت داخلية أو خارجية من سوق الانتقالات في يناير القادم.

التدعيم الكامل في الميركاتو الشتوي يبدو صعبًا، لكن التعاقد مع صفقة هجومية جديدة سيزيد حظوظ الفريق بصورة كبيرة في المنافسة على البطولات هذا الموسم.