إحياء مسيرة آلي وتثبيت أعمدة الفريق - ملامح الظهور الأول لجوزيه مورينيو مع توتنهام

عاد مورينيو والعودُ أحمد مع توتنهام بانتصار على ويست هام الجريح.

محبًا لمورينيو كنت أو كارهًا فلا يمكنك الاختلاف على الكاريزما الخاصة التي يتمتع بها المدرب البرتغالي والتحديات التي يخلقها لنفسه وللاعبيه أينما وُجد.

لسنا هنا بصدد الحديث عن تكتيك مورينيو أو مؤشرات لنجاحه من عدمه فالمواجهة كانت أمام فريق متهالك للغاية مثل ويست هام ومع حماس البدايات فكان منطقيًا أن نرى هذا الانتصار حتى ولو كان خارج الديار مع ناقوس الخطر في النصف ساعة الأخيرة من المباراة.

90 دقيقة أولى لمورينيو في الملاعب الإنجليزية بعد ما يقارب العام على خروجه من مانشستر يونايتد لم تكن مثالية ولكنها كانت جيدة كبداية مع فريق عانى كثيرًا منذ بداية الموسم.

قبل الخوص في التفاصيل فمورينيو نجح جيدًا في استغلال نقاط ضعف ويست هام جيدًا في عمق الملعب ليقتل المباراة تمامًا لمصلحته قبل أن يستفيق بلجريني متأخرًا ويعود ديكلان رايس لمركز قلب الدفاع بعد الهدف الثالث.

قد ترى الشيء الإيجابي الأكبر في الفوز أو عودة كين للتسجيل وغيرها ولكن ما قدمه ديلي آلي كان الأبرز في المباراة الأولى لمورينيو.

اللاعب الإنجليزي قدم مباراته الأولى في الموسم، لن نستطيع أن نقول الأفضل فما قدمه آلي منذ أغسطس الماضي لا يمكن وضعه ضمن لعبة كرة القدم.

دفعة معنوية كبيرة من مورينيو وخلق تحدي كبير للاعب كان نتيجته مستوى مميز لديلي آلي الذي صنع الهدف الأول وأعاد إحياء كرة الهدف الثاني لسون بالإضافة للمساندة الدفاعية والهجومية.

مورينيو: تأكدت من هوية ديلي آلي في التدريب الأول

نعم، ما زال يحتاج آلي لبعض الوقت فيما يتعلق بتوقيت التمرير والتصرف في بعض المواقف وكلها أسباب طبيعية بعد فترة ابتعاد واضح عن المستوى.

ناقوس الخطر بالنسبة لمورينيو في مركز صانع الألعاب ستكون في أن أغلب المواقف التي يستلم فيها آلي الكرة لا يكون في مواجهة المرمى وهو ما سيصعب المهمة على توتنهام حسب قوة المنافس وأسلوب لعبه.

كما كان ديلي آلي العامل الإيجابي الأكبر في مباراة مورينيو الأولى فالسلبية الأوضح كانت ما قدمه دفاع توتنهام بعد الهدف الثالث وحتى نهاية المباراة.

الشغل مورينيو الشاغل في الفترة المقبلة سواء في تعديل المنظومة أو التفكير في التدعيم خلال سوق الانتقالات الصيفي أو ربما الشتوي مع سوء تمركز واضح من دافينسون سانشيز وضعف الجانب الدفاعي لدى الثنائي سيرجي أورييه وبين ديفيز.

عودة فيرتونخين ستعطي مزيد من التماسك بالطبع ولكن بين ديفيز وسيرجي أورييه وحتى داني روز لا يبدو أنهم سينجحان في التكيف مع أسلوب مورينيو.

الشاب سيسينيون قد يكون الحل الأمثل للجبهة اليسرى بعد عودته من الإصابة في انتظار تكيفه مع أسلوب لعب مورينيو واكتساب الخبرات المطلوبة.

بالعودة لجوزيه مورينيو فخطة توتنهام لم تختلف عن بوتشتينو ولا عن أسلوب المدرب البرتغالي المعتاد، 1/3/2/4 مع عناصر كان أغلبها متوقعًا اللهم إلا تفضيل هاري وينكس على موسى سيسوكو والذي سيكون وجوده مؤقتًا حتى عودة ندومبيلي من الإصابة.

بدأ إيريك داير المباراة في مركز لاعب الوسط المدافع وهو ما كان متوقعًا وما سيحدث في المستقبل فاللاعب الإنجليزي كان محط أنظار مورينيو عندما كان في مانشستر يونايتد ومع تفضيله لهذه النوعية من اللاعبين فداير سيكون من أعمدة توتنهام الأساسية في الفترة المقبلة.

لسنا في حاجة للحديث عن سون هيونج مين وهاري كين فالثنائي هو الأهم في توتنهام خلال الفترة الأخيرة وإن كنت أفضل الأول بمجهوده الوفير وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص وسط تراجع واضح لمستوى مهاجم إنجلترا الأول وابتعاده عن منطقة الجزاء في مواقف كثيرة خلال الموسم الحالي والماضي.

ثنائي هجوم توتنهام قدم مباراة مثالية في التحركات والخطورة في الثلث الأخير وما ميّز هاري كين اليوم هو تواجده في منطقة جزاء ويستهام كثيرًا رغم العودة للتحرك خارجها أيضًا، أمر افتقده المهاجم الإنجليزي كثيرًا في المباريات الأخيرة.

لوكاس مورا كان مفاجأة للبعض تواجده في مركز الجناح الأيمن ولكن اللاعب البرازيلي من النوعية التي يفضلها مورينيو كثيرًا في هذا المركز، يمكنك أن تشبهه ببانديف في إنتر ناسيونالي عام 2010.

مورينيو في أول مباراة مع توتنهام متقدم بثلاثية نظيفة وبأداء هجومي ولا أروع



الجمهور: مدرب دفاعي وبيركن الأوتوبيس pic.twitter.com/7jq2jTM8wZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 23, 2019

قد يكون توقع شخصي حتى الآن، ولكن مورا سيكون الجناح الأيمن الأساسي لمورينيو في فترته مع توتنهام حتى إشعار آخر.

تظل المنافسة على مركز صانع الألعاب قائمة بين ديلي آلي وإيركسن ولو سيلسو وإن كان الأول الأقرب لأسلوب لعب مورينيو واقتراب رحيل الثاني عن صفوف سبيرز.

الاحتمال الأكبر سيكون تواجد الثنائي داير وندومبيلي في وسط الملعب والرباعي سون وديلي آلي ولوكاس مورا وهاري كين في خط هجوم توتنهام مع مورينيو حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل مع ظهور إيركسن وسيسوكو ولوسيلسو على فترات.

الحكم ما زال مبكرًا بالطبع على أسلوب مورينيو مع توتنهام وتشكيلته الأساسي ولكن بعض الملامح كانت واضحة سواء بالإيجاب أو بالسلب. في كل الأحوال، دعونا نستمته بمزيد من الإثارة التي أضافها مورينيو منذ اليوم الأول لعودته للدوري الإنجليزي.