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الدوري الإنجليزي الممتاز

إحصائية.. هاري كين الأكثر تهديفًا خارج الديار منذ 2014

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Getty Images
هاري كين يواصل تصدر الأرقام القياسية الخاصة بالسنوات الأخيرة في إنجلترا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين تحطيم الأرقام القياسية الخاصة بالبطولات المحلية في إنجلترا، وذلك بعدما أصبح أكثر لاعب يسجل خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2014.

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وكان هاري كين قد قاد توتنهام إلى تحقيق انتصار عريض هو الأكبر في الدوري هذا الموسم على حساب مضيفه إيفرتون بستة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل جين هدفين من الستة.

وبعد هدفيه في شباك إيفرتون، يكون هاري كين قد وصل إلى الهدف رقم 11 له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لينضم إلى صلاح في وصافة الهدافين خلف أوباميانج.

ووصل هاري كين أيضًا إلى الهدف رقم 61 له في المباريات التي لعبها خارج قواعده في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2014 وحتى هذا الموسم.

وكان هاري كين قد حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسمين متتاليين، كما حقق من قبل جائزة أفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب صاعد.

يذكر أن هاري كين كان قد سجل 6 أهداف أيضًا في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، وتوج هدافًا للبطولة في نهايتها بعدما خرج منتخب إنجلترا من نصف النهائي.  

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