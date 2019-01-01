إجراء تعديلات على مواعيد الجولة الـ25 من دوري الخليج العربي

مواجهات قوية في الجولة الـ25 من الدوري الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت لجنة دوري المحترفين في دوري الخليج العربي الإماراتي، عن بعض التعديلات في مواجهات الجولة المقبلة من المنافسات.

وتقام مباريات الجولة الخامسة والعشرون في دوري الخليج العربي، يومي 15 و 16 من مايو الجاري من حيث اقترب الشارقة من حسم اللقب.

ووفقًا لما أعلنت عنه لجنة دوري المحترفين أن هناك 4 مباريات ستقام يوم 15 مايو الجاري وهم الشارقة أمام الوحدة وشباب الأهلي أمام بني ياس والوصل أمام العين، والجزيرة مع الظفرة.

يوم 16 مايو تقام ثلاث مباريات وهي الفجيرة أمام النصر، وعجمان مع فريق الإمارات، وأيضًا اتحاد كلباء أمام دبا الفجيرة.

وتقام مباريات الجولة الـ25 من دوري الخليج العربي تحت 21 عامًا في اليوم التالي للفريق الأول لكل الأندية بنفس التوقيت المحدد من قبل.

ويتصدر الشارقة ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 53 نقطة بعد مرور 24 جولة من المنافسات وعلى بعد جولتين فقط من نهاية البطولة.