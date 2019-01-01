إجراء تعديلات على مواعيد الجولة الـ25 من دوري الخليج العربي
كشفت لجنة دوري المحترفين في دوري الخليج العربي الإماراتي، عن بعض التعديلات في مواجهات الجولة المقبلة من المنافسات.
وتقام مباريات الجولة الخامسة والعشرون في دوري الخليج العربي، يومي 15 و 16 من مايو الجاري من حيث اقترب الشارقة من حسم اللقب.
ووفقًا لما أعلنت عنه لجنة دوري المحترفين أن هناك 4 مباريات ستقام يوم 15 مايو الجاري وهم الشارقة أمام الوحدة وشباب الأهلي أمام بني ياس والوصل أمام العين، والجزيرة مع الظفرة.
يوم 16 مايو تقام ثلاث مباريات وهي الفجيرة أمام النصر، وعجمان مع فريق الإمارات، وأيضًا اتحاد كلباء أمام دبا الفجيرة.
وتقام مباريات الجولة الـ25 من دوري الخليج العربي تحت 21 عامًا في اليوم التالي للفريق الأول لكل الأندية بنفس التوقيت المحدد من قبل.
🚨 تعديلات على مواعيد مباريات الجولة 25 🚨— #دوري_الخليج_العربي 🇦🇪 (@AGLeague) May 12, 2019
📰 التفاصيل: https://t.co/I0svj0ZEi5 #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/7bksosLzOz
ويتصدر الشارقة ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 53 نقطة بعد مرور 24 جولة من المنافسات وعلى بعد جولتين فقط من نهاية البطولة.
اليوم الأخير من البريميرليج.. 🙁 pic.twitter.com/Ftv5FQHmh2— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019