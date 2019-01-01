إجتماع إنسيني مع رئيس نابولي يحسم مصيره في الصيف

وسط تكهنات حول إمكانية انتقاله لليفربول

يميل الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني، للاستمرار مع نابولي، رغم جميع الشكوك المحيطة بمستقبله الصيف القادم.

إنسيني مر بالعديد من الأزمات في نابولي مؤخراً، بتعرضه للهجوم من جماهير الفريق بسبب الهبوط الملحوظ في مستواه.

قبل مواجهة الأبطال - متى وكيف يستقبل ويسجل برشلونة وليفربول الأهداف؟

اللاعب عقد اجتماعاً مع وكيل أعماله مينو رايولا، أوريلو دي لورينتس رئيس نابولي وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق صباح اليوم الأربعاء.

الاجتماع شهد حضور كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي، للبت بشكل نهائي في مصير إنسيني سواء بالرحيل أو الاستمرار مع النادي.

ووفقاً لشبكة "سكاي" الإيطالية فإن إنسيني يميل لاستكمال مسيرته بنابولي، كما يريد تمديد عقده الذي ينتهي في 2022.

باريس سان جيرمان يغري دي خيا بأعلى راتب في العالم

ويتجاهل بذلك اللاعب اهتمام بعض الأندية الأوروبية الكبيرة بضمه، وأبرزها الثنائي الإنجليزي ليفربول وتشيلسي.

ونجح إنسيني في تسجيل 13 هدفاً بـ38 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، ولكن الإصابات وحديثه عن رغبته في خوض تحدي جديد، تسبب في هبوط شعبيته لدى جماهير الفريق.