إثارة ديربي الرياض - عندما تلقى ياسر القحطاني صفعة من حسام غالي

قصة مثيرة حدثت في ديربي الرياض الذي جمع بين الهلال والنصر.

في تاريخ مباريات ديربي الرياض التي تجمع بين الهلال والنصر، دائمًا هناك بعض الحكايات والمواقف الغريبة، التي لم ولن ينساها أحد، نظرًا لشدة المنافسة بين الفريقين.

نعود هنا إلى مسابقة الدوري السعودي موسم 2009/2010، حينما جمعت مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، والمنافسة كانت قوية بينهما.

وشهدت الدقيقة 32 من الشوط الأول حادثًا مثيرًا، عندما قام المصري حسام غالي، لاعب وسط فريق نادي النصر، بتوجيه صفعة قوية إلى وجه ياسر القحطاني، مهاجم الهلال.

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الصفعة كانت داخل منطقة الجزاء، والغريب أن حكم المباراة لم يحتسب شيئًا، سواء ركلة جزاء لنادي الهلال، أو طرد حسام غالي، بسبب ضرب الخصم دون كرة.

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وبعد المباراة خرج حسام غالي متحدثًا عن هذه الواقعة، حيث قال: "كانت حركة غير إرادية مني، ولم أقصد صفع ياسر القحطاني"، وسط عدم اقتناع الجميع بتصريحاته.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم وقتها، قرر توقيع عقوبة الإيقاف على حسام غالي لمدة مباراة واحدة، وهو ما لم يعترض عليه حسام غالي.

تلك الحادثة أثارت ضجة كبيرة، بسبب فعل حسام غالي، تجاه ياسر القحطاني، الذي يعد واحدًا من أهم مهاجمي الكرة السعودية.