إبعاد بوجبا، وخطط مورينيو لإسكات "الأنفيلد" مجددًا!

مورينيو يعرف جيدًا كيف يوقف هجوم ليفربول الناري..

تويتر | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

أتقن جوزيه مورينيو "تقويض" قدرات فريق المدرب يورجن كلوب في أنفيلد رود على مدار العامين الماضيين حين خرج مرتين بالتعادل السلبي، وهو ما يُعني أن المدرب البرتغالي يعي جيدًا كيف يوقف الهجوم الناري لليفربول.

في تلك المباراتين استخدم مورينيو نفس الأسلوب 4/2/3/1، لكن بعدة أفكار داخل أرض الميدان، خنقت ليفربول وجعلت صلاح لا يستطيع الوصول لشباك اليونايتد.

كيف يُكرر الأمر؟

1. إبعاد بوجبا عن التشكيلة الأساسية

يلعب ليفربول عادة بضغط متقدم والاعتماد على المرتدات السريعة والخاطفة، وإن خسرت الكرة في وسط ميدانك خلال بناء الهجمة قد يتم عقابك فورًا.

هذه هي أزمة مانشستر يونايتد الحقيقة مع بول بوجبا مؤخرًا، حيث انتقده مورينيو عقب مباراة ساوثامبتون التي انتهت 2/2 وقال “أعتقد لأننا فقدنا الكثير من الكرات في خط الوسط. لقد خسرنا الكثير من الكرات في الثلث الأخير. أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد.”

هناك سبب وجيه لانتقادات مورينيو، ويكفي أن نقول أن بوجبا هو أكثر لاعب وسط خسارة للكرة في البريميرليج هذا الموسم (37 مرة)، وهذا الأمر إن تكرر مع ليفربول فالأمور لن تكون في صالح مانشستر يونايتد.

2. استغلال أزمة الجانب الأيمن لليفربول

يُعاني ليفربول من أزمة دفاعية خاصة في مركز الظهير الأيمن بتأكد غياب ألكسندر أرنولد، وحتى المدافع الآخر الذي كان يُجيد اللعب في هذا المركز جو جوميز لن يلعب للإصابة كما يغيب جويل ماتيب.

الخيارات المرشحة أمام يورجن كلوب تتمثل في استخدام جيمس ميلنر أو فابينيو في مركز الظهير الأيمن، وهم لا يلعبون في هذا المركز عادة.

لذلك يجب على مورينيو استهداف الجانب الأيمن من دفاع ليفربول، خاصة عبر المتألق مؤخرًا انتوني مارسيال على الجانب الأيسر، وقدرته على المرور في موقف لاعب ضد لاعب، وهو ما قد يجعل صلاح حتى ملتزمًا بالعودة، كما يجب على لوكاكو أيضًا محاولات استغلال المساحات بين لوفرين والظهير الذي بجانبه.

3. التحول السريع للهجوم

على مورينيو أن يكون واقعيًا كعادته بمحاولة حرمان ليفربول من أي مساحات، لكن في المقابل فعليه علاج أحد أهم مشاكل مانشستر يونايتد والتي تتمثل في البطئ في الانتقال من الدفاع للهجوم والسبب في ذلك أيضًا كان كثرة خسارة الكرة خلال عملية بناء الهجمة.

للحصول على نتيجة إيجابية ضد ليفربول، يجب على اليونايتد أن يكون أسرع في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وذلك سيأتي بقدرة على الخروج بالكرة، وربما في هذه الحالة يمكن الاستعانة بماتا في عمق الميدان.

تحييد صلاح ونقطة أخرى

1. مورينيو أكثر مدرب لديه كيفية في تحييد صلاح اعتمادًا على مبدأ الزام الظهير بالبقاء أكثر في الخلف وعدم منح صلاح المساحة التي يُحبها بين الظهير وقلب الدفاع، وفي الأخير حرمان صلاح من قدمه اليسرى المفضلة.

2. ليفربول يُحاول دائمًا ترك الاستحواذ للمنافس وعقابه بالمرتدات واللعب بنسق سريع.. لكن مورينيو هو ملك قتل النسق السريع، مورينيو يكره التمريرات الكثيرة وتدوير اللعب ودائمًا ما يعاني أمام السيتي في هذا الأسلوب، لكنه يستطيع التعامل مع الفرق التي تلعب على المرتدات واللعب المباشر.