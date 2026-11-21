ومع مشاركة موسى ديابي "بديلًا"، عرف باير ليفركوزن طريق الشباك مبكرًا، برباعية مع الرأفة، حملت توقيع أفونسو موريرا بهدفين، وباتريك شيك، وإيزيكل فيرنانديز، في الدقائق 14 و47 و51 و59، فاستفاد من نقاط لقاء بادربورن، ليحتل المركز الخامس في جدول البوندسليجا، برصيد 19 نقطة، تاركًا منافسه في المركز الرابع عشر بنقاطه العشر.

مباراة أفلتت من "تألق" مازا

من إشادة ميسي إلى اهتمام باريس سان جيرمان، بات إبراهيم مازا، اسمًا لا يخفى على عشاق الكرة، كواحد من أبرز المواهب الخاطفة للأنظار في العالم، لما يمتلكه من شخصية تضاهي كبار اللعبة، في أرض الميدان، إلا أنه خلال الأسبوع الماضي، كان مثار جدل، في بلاده بالأخص، من قِبل جماهير الجزائر التي انتقدت غياب أكثر من لاعب من معسكر الخضر بداعي الإصابة، في فترة التوقف الدولي، فكانت النتيجة هي الخسارة التاريخية بثلاثية توجو، في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

في أنظار الجماهير، كان صاحب الـ20 عامًا، حلقة جديدة في سلسلة الملف الشائك، حول الغياب عن المنتخب بداعي الإصابة، ثم تجده فجأة بعد أيام قلائل، يشارك ويقطع المسافات في أولى مباراة مع ناديه، خاصة بعدما تم استبعاده من مباراة توجو "الدولية" مع الجزائر بداعي إصابة الكاحل، ومن ثم إعلان مدرب باير ليفركوزن، عن جاهزيته للمشاركة أمام بادربورن.

ولكن، مع إبقاء المدرب كارليس مارتينيز، لمازا على مقاعد البدلاء، طيلة المباراة، فإنه ربما بات "دليل براءة" أو مصالحة لجماهير الجزائر، بأنه قد يكون جاهزًا، ولكن لم يصل إلى الجاهزية التامة، أو يخشى المدرب عليه من تفاقم الألم أو ما إلى ذلك، ولكن ربما علينا الاعتراف بأن مازا حُرم من مباراة كانت كفيلة، ليعيد ثقة الجميع به، خاصة مع تراجع مؤشره قليلًا، في مباراة توجو الأولى، بتصفيات إفريقيا، قبل غيابه عن المباراة الثانية.

بادربورن ليس مقياسًا ولكن

صحيح أن ما قدمه بادربورن في أرض الميدان، يجعلنا نقول إنه ليس مقياسًا، للحكم على أفضلية لاعب على آخر، ولكن ما يمكن قوله إن مازا كان يحتاج لمثل هذه المباريات، كي يفجر طاقته الكامنة في حسن المراوغة والاختراق وصناعة اللعب.

الحديث هنا عن منافس تنازل عن نقاط المباراة مبكرًا لليفركوزن؛ انهيار في الاستحواذ وفقدان الكرة بأخطاء دفاعية ساذجة، ومحاولات بائسة للهجوم دون خطورة حقيقة على المرمى، في الوقت الذي لم يجد معه أصحاب الأرض أي معاناة في اختراق الخطوط الخلفية، سواءً من الأطراف (صاحبة الغلبة الهجومية) أو العمق.

وأيًّا كان التحسن في الأداء بنسبة قليلة، في الشوط الثاني، إلا أن المباراة شهدت تألقًا غير عادي لأطراف ليفركوزن، سواءً ناثان تيلا الذي صنع مرتين، أو أفونسو موريرا، الذي سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، وحتى مع قدوم الأظهرة من الخلف، سواءً كوانساه أو ميجيل جوتيريز، كانت الزيادة العددية وإرسال الكرات العرضية الأرضية والهوائية، تجد طريقها مباشرة نحو المرمى، رغم أن الحارس ناهويل نول، لا يُسأل عن تلك الأهداف، وهو الذي تصدي لـ7 كرات، منها خمسة داخل منطقة الجزاء.

حتى ديابي صنع الخطورة

ما أقوله ليس تقليلًا من شأن موسى ديابي، وهو العائد مؤخرًا من الإصابة، إلا أنه بأقل مجهود كاد أن يزيد الغلة أمام بادربورن، حتى وإن عانى من قطع الكرة كثيرًا، بينما تجده على الطرفين وفي العمق، بل وينطلق من الطرف إلى داخل منطقة الجزاء، ومنه كاد أن يصنع تمريرة حاسمة في الدقيقة 79، قبل أن يفسد كريستيان كوفان الفرصة.

كلمة أخيرة..

في مباراة كانت شاهدة على تألق الحارس ناهويل نول، رغم الرباعية، وهو الذي قال إنه قد يغير جنسيته الألمانية، إذا ما وصله عرض من الاتحاد الإسباني لتمثيل "لاروخا"، فإن باير ليفركوزن من السيطرة والضغط، ما جعله يخوض مباراة سهلة، خاصة وإن نظرت عزيزي القارئ إلى فارق التسديدات (20 لليفركوزن مقابل 8 لبادربورن)، فضلًا عن كسر الخطوط الدفاعية بسهولة، الأمر الذي جعل مازا في موقف لا يُحسد عليه، حيث نال شهادة البراءة من أي اتهام حول "التهرب" من مباريات الخضر، إلا أنه حرم من مباراة لم يكن ليجد معها صعوبة في التسجيل أو الصناعة.

ومع تألق ناثان تيلا على الطرف وقوته في الضغط واسترداد الكرة، وأفونسو موريرا الذي كان الأفضل بلا منازع في المباراة، وكذلك براعة تيلمان في صناعة اللعب، وكسر خطوط الدفاع بكراته البينية، ربما يعد هذا مؤشر غير جيد للثنائي مازا وديابي، إذا ما تراجع أداؤهم في المباريات المُقبلة، خاصة وأن لقاء بادربورن، يعطي مؤشرًا لمارتينيز حول الخط الهجومي خلف باتريك شيك، الذي يمكنه الاعتماد عليه لشن خطورة ليفركوزن مستقبلًا.