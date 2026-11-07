الأسطورة الأرجنتينية الوحيد الذي أعطاه صوته .. مازا يعلق على تصويت ميسي له في جائزة كوبا

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كشف صانع ألعاب باير ليفركوزن إبراهيم مازا أن حصوله على صوت من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في جائزة كوبا قد غذّى طموحه للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل. وفي الوقت نفسه، تحدث لاعب الوسط الهجومي بصراحة عن القرار الشخصي الصعب الذي اتخذه قبل عامين بتغيير انتمائه الدولي من ألمانيا إلى الجزائر.

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أسطورة الأرجنتين يدعم صانع الألعاب الصاعد

وضع مازا نصب عينيه أرفع جائزة فردية في كرة القدم بعد حصوله على تقدير بارز في حفل الكرة الذهبية 2026، مستعيدًا في الوقت ذاته ذكريات مسيرته الدولية مع المنتخب الأول للجزائر. وقد منحه ميسي المركز الثالث في بطاقة تصويته لجائزة كوبا، التي تُكرّم أفضل لاعب شاب في العالم. ورغم هذا الدعم من الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، فإن الدولي الجزائري حلّ في المركز التاسع في الترتيب النهائي.

الكرة الذهبية تبقى الهدف الأسمى

وفي حديثه إلى النسخة الألمانية من RTL عن طموحاته بعيدة المدى، قال مازا: «الفوز بالكرة الذهبية هو أحد أحلامي. أعتقد أن الفوز بجائزة كهذه هو حلم كل لاعب كرة قدم. أظن أنها جائزة استثنائية ومميزة حقًا».

وفي معرض شرحه كيف دفعه تصويت المهاجم الأرجنتيني في جائزة كوبا إلى رفع مستواه أكثر في السنوات المقبلة، أضاف: «أخذت الأمر على محمل الجد، وهو شيء لا يُصدّق. يمنحك حافزًا هائلًا عندما يقول ميسي إنك تمتلك شيئًا مميزًا. نعم، تشجيع ميسي يمنحني شرارة إضافية من الدافع».

التحوّل الدولي تطلّب تفكيرًا عميقًا

صانع الألعاب الملقّب بـ«مازادونا» مثّل ألمانيا سابقًا على مستوى الفئات السنية قبل أن يحوّل ولاءه على مستوى المنتخب الأول إلى الجزائر في أكتوبر 2024. وفي شرحه لماذا كان الالتحاق بمحاربي الصحراء أبعد ما يكون عن السهولة، أضاف مازا: «اختيار اللعب للجزائر كان صعبًا من ناحية معينة. كانت هناك عدة عوامل كان عليّ أخذها في الحسبان. تحدثت عن الأمر من قبل، وكانت هناك أسباب متعددة، لكنها مسائل شخصية. أفضّل أن أحتفظ بها لنفسي. لكن بعيدًا عن ذلك، كان قرارًا صعبًا».

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وأكّد مجددًا اعتزازه بتمثيل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، مضيفًا: «الآن استقرّ الأمر، وقد مرّ عامان بالفعل. أنا فخور بالمنتخب الجزائري، وسعيد بأنني حظيت بفرصة اللعب له. سأبذل كل ما لديّ على أرض الملعب وأواصل تقديم أقصى ما أستطيع من أجل الفريق. أنا فخور بحمل العلم الجزائري على صدري. إنه شرف عظيم أن أتمكن من تمثيل هذا البلد».

موهبة ليفركوزن يستهدف مزيدًا من التقدّم

منذ إتمام تحوّله الدولي قبل عامين، جمع مازا 24 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري، ساهم خلالها بثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين. ومع اقتراب فترة التوقف الدولي في نوفمبر، سيتطلّع صانع الألعاب إلى تعزيز هذه الحصيلة عندما ينضم إلى زملائه في المنتخب الأسبوع المقبل. وعلى صعيد الأندية، سيكون استمراره في التألق في البوندسليجا مع باير ليفركوزن أمرًا أساسيًا وهو يسعى خلف طموحاته بعيدة المدى بالفوز بالكرة الذهبية.