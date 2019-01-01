إبراهيم حسن: جماهير الأهلي تعرف الآن من المظلوم
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي بيراميدز، على أن الأهلي كان منافس قويًا رغم تحقيق الفوز عليه بالدوري.
إبراهيم حسن قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "الفوز فريق بتاريخ الأهلي أمر مميز، وليس من السهل أن يحقق الفوز عليه أحد".
مدير الكرة في بيراميدز تابع: "الأهلي لا يعاني من أي مشاكل أو نقص في اللاعبين، بل لديه لاعبين هائلين، كما قام بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين مثل رمضان صبحي".
📈حسام حسن واجه #الأهلي مرتين خلال الدور الأول بفريقين مختلفين، وهما #المصري و #بيراميدز.
🗓️7 أغسطس 2018، #الأهلي يفوز على #المصري بهدفين دون رد
🗓️4 يناير2019، #براميدز ينتصر على #الأهلي بهدفين لهدف. pic.twitter.com/b7YOKuh5n6 — جول مصر (@goaleg) January 4, 2019
وأردف: "اللعب بجدية في مواجهة فريقي السابق، تعلمته داخل جدران النادي الأهلي، وهي صفة أصيلة".
لاعب الأهلي والزمالك السابق قال: "جماهير الأهلي الآن أصبحت تعرف من الظالم ومن المظلوم بعد رحيلنا من القلعة الحمراء بسنوات".
بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المؤجل من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز.